Onde assistir Vila Nova x Novorizontino ao vivo e horário hoje (12/04)

Nesta terça-feira, Vila Nova e Novorizontino se enfrentam, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão Série B em 2022, no Estádio OBA, em Goiânia. Dessa maneira, descubra onde assistir Vila Nova x Novorizontino ao vivo hoje.

O Vila Nova vem de empate diante do Vasco, enquanto o Novorizontino não jogou na primeira rodada.

Onde assistir Vila Nova x Novorizontino

O jogo do Vila Nova e Novorizontino hoje vai passar no canal SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

A emissora vai transmitir ao vivo a partida desta terça-feira pelo Brasileirão Série B. Entretanto, o canal só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Outra opção é acompanhar através do Premiere. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Também é possível obter acesso por aplicativo ou no site, em Android ou iOS, por tablets, smartphone e computador.

Informações de onde assistir Vila Nova x Novorizontino hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Arbitragem: Ivan da Silva Guimarães Junior

Onde assistir: SporTV e Premiere

Escalação do Vila Nova e Novorizontino

Escalação do Vila Nova: Georgemy, Silva, Donato, Renato, Formiga, Barbosa, Rafael Victor, Arthur, Rubens, Dyego e Matheuzinho

Escalação do Novorizontino: Giovani, Felipe Albuquerque, Joílson, Ligger, Romário, Bruno Silva, Gustavo, Diego Torres, Ronald, Ronaldo e Lucas Tocantins

O Vila Nova vem de empate contra o Vasco na última rodada do Brasileirão na Série B. Desta vez, jogando em casa, terá a oportunidade de contar com a força da torcida em todos os aspectos e, assim, ir para cima do adversário para ter a sua primeira vitória na nova temporada do futebol.

Do outro lado, o Novorizontino não jogou na rodada passada já que o calendário da CBF alterou as datas dos seus confrontos. Por isso, a sua estreia na Série B do Brasileirão será nesta terça-feira, fora de sua casa. O grupo do interior paulista acabou rebaixado no Campeonato Paulista e, por isso, teme ver o seu desempenho afetado hoje.

Últimos jogos do Vila Nova x Novorizontino

As equipes de Vila Nova e Novorizontino nunca se enfrentaram em toda a história do futebol brasileiro. Por isso, o encontro desta terça-feira marca a primeira partida entre os dois.

Lembrando que ainda nesta edição do Brasileirão Série B, o segundo jogo será realizado no segundo turno mas, desta vez, no interior de São Paulo, na casa do Novorizontino.

Assista no vídeo os bastidores do Vila Nova para o jogo de hoje.

Jogos do Brasileirão Série B na rodada

Dez jogos serão realizados pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro Série B nesta semana. Dois jogos vão acontecer nesta terça-feira, seguindo até o sábado.

Isso acontece porque competições como Libertadores e Sul-Americana acontecem também nesta semana e, seguindo o calendário da CBF, as disputas vão ocorrer até o fim de semana.

Confira a seguir todos os jogos da rodada no Brasileirão Série B.

Vila Nova x Novorizontino – 19h

Cruzeiro x Brusque – 21h30

Criciúma x Londrina – 20h (Quinta-feira, 14/04)

Grêmio x Chapecoense – 19h (Sexta-feira, 15/04)

Náutico x Bahia – 21h30 (Sexta-feira, 15/04)

Operário x Ponte Preta – 11h (Sábado, 16/04)

Ituano x CSA – 16h (Sábado, 16/04)

Sampaio Corrêa x Tombense – 16h30 (Sábado, 16/04)

Guarani x Sport – 18h30 (Sábado, 16/04)

CRB x Vasco – 19h (Sábado, 16/04)

