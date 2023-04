Onde assistir Vila Nova x Novorizontino ao vivo hoje no Brasileirão - 15/04

Neste sábado, 15 de abril, a primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua. O duelo entre Vila Nova x Novorizontino será disputado às 16h (horário de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia. Os dois times buscam os três pontos neste fim de semana.

O duelo será transmitido ao vivo nos canais pagos e no serviço de streaming para todo o Brasil.

Onde vai passar Vila Nova x Novorizontino hoje ao vivo

A partida entre Vila Nova x Novorizontino será transmitida no SporTV, Premiere e no streaming GloboPlay ao vivo neste sábado.

Com exclusividade, a estreia das equipes na Série B do Brasileirão será exibida na TV paga entre ambos os canais, disponíveis apenas entre as operadoras por assinatura. O pay-per-view, por outro lado, só funciona para quem pagar o valor extra na mensalidade.

Caso contrário, acesse o site (premiere.globo.com) para comprar avulso os pacotes. Para quem é membro da plataforma GloboPlay dá para assistir também o jogo de hoje no aplicativo pelo celular, tablet ou smartv.

Como vem o Vila Nova?

A última temporada não foi nada fácil para o Vila Nova. O time até que tentou brigar na parte de cima da tabela, mas acabou só fugindo da zona de rebaixamento, ocupando a 13ª posição com nove vitórias, 20 empates e nove derrotas entre os dois turnos.

O clube goiano quer começar do zero este ano principalmente porque perdeu nas quartas de final da Copa Verde para o Cuiabá, no Campeonato Goiano e na segunda rodada da Copa do Brasil.

Só restou o Brasileirão para brigar, qual o Vila Nova promete se comprometer.

Novotizontino busca se manter na segunda divisão

A primeira temporada do Novorizontino na segunda divisão foi difícil. O time flertou com o rebaixamento durante toda a edição e conseguiu escapar nas últimas rodadas até ocupar a 16ª posição com 44 pontos, somados em onze vitórias, onze empates e 16 derrotas.

Este ano, o clube paulista disputa a segunda divisão paulista, mas terá o Mirassol, seu rival regional para enfrentar em clássico na Série B, em promessa de bom jogo.

Primeira rodada da Série B do Brasileirão

Nove jogos serão disputados na primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B entre sexta, sábado e domingo.

Somente o duelo entre CRB e Sport é que será remarcado pela CBF porque o Leão da Ilha do Retiro disputará a final do Campeonato Pernambucano.

Sexta-feira, 14/04:

Guarani x Avaí - 19h

Ituano x Ceará - 21h30

Sábado, 15/04:

Vila Nova x Novorizontino - 16h

Mirassol x Chapecoense - 17h

Sampaio Corrêa x Atlético GO - 17h

Juventude x Botafogo SP - 18h15

Domingo, 16/04:

Criciúma x Tombense - 11h

Londrina x ABC - 15h30

Vitória x Ponte Preta - 18h

