Onde assistir Vila Nova x Sampaio Corrêa hoje e horário ao vivo (25/08)

Vila Nova e Sampaio Corrêa disputam a 26ª rodada da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo

Buscando escapar da zona de rebaixamento, o Vila Nova recebe o Sampaio Corrêa, no Estádio OBA, nesta quinta-feira, 25 de agosto, pela 26ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida está marcada para começar às 19h (horário de Brasília), e onde assistir Vila Nova x Sampaio Corrêa hoje vai ser no SporTV e Premiere ao vivo.

O Vila Nova soma 24 pontos e está na 18ª posição da tabela, dentro da zona da degola. Já o Sampaio vem na 9ª posição com 33 pontos.

Onde assistir Vila Nova x Sampaio Corrêa hoje

O jogo do Vila Nova e Sampaio Corrêa hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Procurando saber onde acompanhar a partida nesta quinta-feira? O confronto da Série B tem transmissão exclusiva dos canais SporTV e Premiere, disponíveis para todos os estados do Brasil através das operadoras de TV por assinatura.

O Premiere, no entanto, funciona como pay-per-view, ou seja, o torcedor só pode obter a emissora em sua programação da TV paga por valor extra na mensalidade. Todos os pacotes variam entre R$ 59,90, até R$ 89,90 por mês e estão disponíveis no site www.premiere.globo.com.

Prefere assistir online? Então a opção é o streaming GloboPlay, que retransmite a partida ao vivo através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio OBA, em Goiânia

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir Vila Nova x Sampaio Corrêa hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Vila Nova e Sampaio Corrêa na Série B do Brasileirão

Depois de quatro empates seguidos, o Vila Nova finalmente pôde comemorar uma vitória na Série B do Brasileirão. O grupo goiano superou o Náutico fora de casa e arrancou o seu terceiro triunfo na competição, subindo para a 18ª posição da tabela com 24 pontos. O time ainda está dentro da zona de rebaixamento, com três vitórias, quinze empates e sete derrotas mas, se vencer hoje, deixa a degola mesmo que provisoriamente.

O Sampaio Corrêa, por outro lado, aparece na 9ª posição da classificação com 33 pontos, somando nove vitórias, seis empates e dez derrotas com 30 gols marcados e 28 sofridos dentro e fora da casa. Para ficar próximo do G-4 da competição, o elenco deve vencer o confronto desta quinta-feira e torcer por tropeços dos rivais. Na última rodada, perdeu para o CRB.

Quantos times sobem da Série B?

Quatro times sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro diretamente da Série B. Ao fim da temporada, o líder da tabela é declarado o campeão da segunda divisão, enquanto todos os quatro primeiros garantem o acesso para a primeira divisão.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela da Série B, os quatro últimos são rebaixados para a Série C do Brasileirão, a terceira temporada.

Neste momento, o Cruzeiro é o líder e favorito a garantir o acesso, enquanto se mantém no G4 da competição os times de Bahia, Grêmio e Vasco. O Sport, Tombense e Londrina brigam por fora.

Próximos jogos:

VILA NOVA:

Chapecoense x Vila Nova – Segunda-feira, 29/08 às 20h – Brasileirão da Série B

Grêmio x Vila Nova – Sexta-feira, 02/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

SAMPAIO CORRÊA:

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – Terça-feira, 30/08 às 19h – Brasileirão da Série B

Guarani x Sampaio Corrêa – Sábado, 03/09 às 16h30 – Brasileirão da Série B

