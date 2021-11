Onde assistir Vitória x CSA ao vivo e horário do jogo hoje (2/11)

Vitória e CSA se enfrentam nesta terça-feira, 2, a partir das 16 horas. em partida válida pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio Barradão, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir Vitória x CSA ao vivo.

Onde assistir Vitória x CSA ao vivo?

O jogo do Vitória x CSA hoje ocorre a partir do horário das 16h e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo SporTV2 e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A 2021.

Data: 2 de novembro 2021

Local: Estádio Barradão – Salvador (BA)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir Vitória x CSA ao vivo: Premiere e SporTV2

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de três partidas sem derrotas, a equipe do Vitória tem a oportunidade de sair da zona do rebaixamento de forma momentânea, mas em caso de triunfo. O Rubro-negro está em 18º na tabela, com 33 pontos, a dois do Brusque, primeiro time fora do Z-4.

Por outro lado, o CSA segue em busca do acesso. A equipe alagoana venceu na última rodada e chegou aos 48 pontos. Agora, o clube está na sétima posição, a cinco do Goiás, quarto colocado. Um novo triunfo pode colocar o clube na cola do G-4, enquanto uma derrota pode deixar o clube de fora da briga pela classificação.

Qual a provável escalação de Vitória x CSA?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 16h, a bola rola para o jogo do Vitória x CSA hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na tv fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vitória:

CSA: Thiago Rodrigues; Éverton Silva (Cristovam), Matheus Felipe, Lucão e Kevyn; Geovane, Yuri e Renato Cajá; Gabriel, Iury Castilho e Dellatorre.:

