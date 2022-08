Onde assistir Volta Redonda x Aparecidense ao vivo e horário (29/8)

Confronto é válido pela segunda rodada da segunda fase na Série C do Brasileirão

Volta Redonda e Aparecidense se enfrentam nesta segunda-feira, 29 de agosto, pela segunda rodada do grupo B na segunda fase da Série C do Brasileirão, às 20h (Horário de Brasília), no Raulino de Oliveira. Confira onde assistir Volta Redonda x Aparecidense hoje e todas as informações.

Estão no grupo A as equipes de Botafogo SP, Mirassol, Volta Redonda e Aparecidense na segunda fase.

Onde assistir Volta Redonda x Aparecidense hoje

O jogo do Volta Redonda e Aparecidense terá transmissão do DAZN, a partir das 20h (horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV, a única maneira de acompanhar todas as emoções do embate pela segunda fase da Série C do Brasileirão é através da DAZN, serviço de streaming por assinatura.

O torcedor deve ser assinante para acompanhar a partida ao vivo seja pelo celular, tablet, computador ou smart TV, dependendo da disponibilidade. A plataforma está disponível por R$ 19,90 ao mês em todo o território nacional.

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda

Arbitragem: Marielson Alves Silva

Segunda fase da Série C do Brasileirão 2022

Oito equipes disputam a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro na temporada. Elas são divididas em dois grupos de quatro cada, onde jogam por seis rodadas, ou seja, se enfrentam por duas vezes na competição em pontos corridos.

Os dois primeiros de cada grupo avançam para a Série B do Brasileirão, enquanto os líderes de cada grupos disputam a final da temporada pelo título da Série C.

Dessa maneira, confira os grupos atualizados.

GRUPO B

1 Mirassol – 4 pontos

2 Botafogo SP – 3 pontos

3 Aparecidense – 1 ponto

4 Volta Redonda – 0 ponto

GRUPO C

1 ABC – 6 pontos

2 Figueirense – 3 pontos

3 Vitória – 3 pontos

4 Paysandu – 0 ponto

Jogos de futebol hoje:

Além do confronto entre Volta Redonda x Aparecidense nesta segunda-feira, 29 de agosto, a programação também conta com outros embates tanto no futebol nacional como no internacional.

Confira a seguir a programação dos principais jogos de futebol nesta segunda para acompanhar de pertinho.

Brasileirão Série A

Internacional x Juventude – 20h

Corinthians x RB Bragantino – 21h30

Brasileirão Série B

Chapecoense x Vil Nova – 20h

Volta Redonda x Aparecidense – 20h

Brasileirão Sub-20

Palmeiras x Athletico PR – 17h30

Campeonato Espanhol

Cádiz x Athletic Bilbao – 15h

Valencia x Atlético de Madrid – 17h

Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Casa Pia – 15h

Vizela x Gil Vicente – 17h15

