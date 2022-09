Onde assistir Volta Redonda x Botafogo SP ao vivo hoje (25/09)

Na disputa pelo acesso, Volta Redonda e Botafogo SP se enfrentam neste domingo, 25 de setembro, às 17h (Horário de Brasília), no Estádio Raulino de Oliveira pela Série C do Brasileirão. Pela última rodada, saiba onde assistir Volta Redonda x Botafogo SP ao vivo hoje.

Onde assistir Volta Redonda x Botafogo SP ao vivo

O jogo do Volta Redonda e Botafogo SP ao vivo hoje tem transmissão da DAZN, às 17h (horário de Brasília), com transmissão para os assinantes.

O confronto pela Série C do Campeonato Brasileiro só vai passar no streaming da DAZN, disponível por todo o território brasileiro para assinantes. Para quem já é assinante, é só acessar o aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV, escolher o jogo e aí curtir.

Para assinar a plataforma, basta acessar www.dazn.com e, por R$ 19,90 ao mês, tornar-se membro.

VOLTA REDONDA X BOTAFOGO SP:

Horário: 17h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro

Onde assistir Volta Redonda x Botafogo SP ao vivo: DAZN

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Volta Redonda x Botafogo SP: como vem as equipes?

O elenco carioca terminou a primeira fase da Série C do Brasileirão em 4º lugar com 32 pontos, conquistados em dez vitórias, dois empates e sete derrotas. Classificado para a segunda fase, caiu no grupo B ao lado de Mirassol, Aparecidense e Botafogo. No entanto, com apenas 4 pontos na lanterna, praticamente não tem chances de se classificar com o acesso ou a final.

Do outro lado, o Botafogo disputa a vaga para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Na primeira fase, o elenco paulista ficou em 5º lugar com 32 pontos, com dez vitórias, dois empates e sete derrotas dentro de campo. Na segunda fase, caiu no grupo B onde, com 7 pontos em dois triunfos, um empate e duas partidas perdidas, luta com o Mirassol pela vaga até a próxima etapa.

Classificação da Série C do Brasileirão

É tudo ou nada para os times da terceira divisão do Campeonato Brasileiro! O ABC já está classificado, enquanto Mirassol, Botafogo SP e Aparecidense correm contra o tempo para garantirem o acesso até a segunda divisão do futebol brasileiro.

O Mirassol é o líder do grupo B, e com vantagem tem que ganhar do Aparecidense. Já o Botafogo deve vencer o Volta Redonda, que está praticamente desclassificado.

Do outro lado, no grupo C, Vitória e Figueirense buscam a segunda vaga para o acesso do torneio. Por isso, confira como está a classificação.

GRUPO B

1 Mirassol – 9 pontos

2 Botafogo SP – 7 pontos

3 Aparecidense – 7 pontos

4 Volta Redonda – 4 pontos

GRUPO C

1 ABC – 11 pontos

2 Vitória – 8 pontos

3 Figueirense – 6 pontos

4 Paysandu – 3 pontos

