Veja qual é a premiação do Campeonato Brasileiro Feminino 2022

A temporada Campeonato Brasileiro termina em 24 de setembro de 2022 na Neo Química Arena, com o torneio prometendo ser o melhor até agora. Há uma riqueza de talentos em exibição, como Jhennifer e Millene, em busca de alcançar o título, como também a premiação do Campeonato Brasileiro Feminino 2022.

Veja quais são as cifras pagas ao futebol feminino neste ano.

Premiação do Campeonato Brasileiro Feminino 2022

O Campeonato Brasileiro Feminino 2022 contará com o maior prêmio em dinheiro da CBF de todos os tempos, enquanto a corporação tenta superar as preocupações sobre a disparidade salarial entre homens e mulheres.

O time feminino de futebol que ganhar levará o prêmio total em dinheiro de R$ 1 milhão, enquanto o valor de R$ 500 mil será concedido à equipe vice-campeã.

Os valores são cinco vezes maiores do que os distribuídos às equipes no ano passado. A CBF também confirmou o investimento de cerca de R$ 15 milhões no Brasileirão este ano. A entidade vai distribuir R$ 5 milhões diretamente aos dezesseis participantes na primeira fase, enquanto o vencedor receberá R$ 1,3 milhão no total.

Mesmo com o aumento considerável na premiação do Campeonato Brasileiro Feminino, os números ainda estão muito distantes do futebol masculino.

A CBF não divulgou a premiação oficial em 2022 ou até mesmo se houve também um aumento entre os números. Por isso, é esperado que os valores sejam os mesmos da edição passada. O campeão embolsa R$ 33 milhões, enquanto o segundo colocado na classificação leva para casa o total de R$ 31,3 milhões.

Outra diferença no torneio masculino com o feminino é que valores diferentes são distribuídos até o 16º colocado da tabela, sempre em milhões. Até o time que se salva do rebaixamento ganha uma fortuna em recompensa, enquanto no Brasileiro Feminino apenas R$ 5 milhões são pagos.

Dessa maneira, confira os valores da premiação do Brasileirão Masculino na edição passada.

Quem tem mais título brasileiro feminino?

Seis equipes conquistaram o título do Brasileirão Feminino, mas é o Corinthians quem tem mais títulos com três taças entre os anos de 2018, 2020 e 2021.

Na temporada atual, o Timão disputa o quarto troféu com o Internacional, que nunca venceu o torneio feminino mais importante do país.

Em segundo lugar vem o Flamengo, com dois títulos conquistados em 2014 e 2019. Depois, vem Ferroviária, Santos, e os elencos de Rio Preto e Centro Olímpico com apenas um cada.

O Brasileiro Feminino nasceu em 2013, e desde então o número de participantes vem crescendo.

Corinthians – 3 títulos (2018, 2020 e 2021)

Ferroviária – 2 títulos (2014 e 2019)

Santos – 1 título (2017)

Flamengo – 1 título (2016)

Rio Preto – 1 título (2015)

Centro Olímpico SP – 1 título (2013)

