Onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo, horário e escalação (13/06)

Visitantes buscam entrar na zona de classificação, enquanto visitantes podem assumir a vice-liderança da Série C do Brasileirão

Encerrando a decima rodada da Série C do Brasileirão, as equipes de Volta Redonda e Remo se enfrentam hoje, 13 de junho, com a bola rolando a partir das 20h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda, descubra onde assistir Volta Redonda x Remo ao vivo hoje.

Onde assistir Volta Redonda x Remo hoje ao vivo?

A partida entre Volta Redonda e Remo hoje vai ser transmitido ao vivo no DAZN.

Sem exibição na TV, o torcedor só pode assistir o jogo da Série C do Brasileirão só vai passar ao vivo no serviço de streaming DAZN, disponível para todos os estados do país.

A plataforma está disponível pelo valor de R$19,90 pelo site (www.dazn.com) ou no aplicativo, podendo ser acompanhado pelo celular, tablet, computador ou até na smart TV.

Informações do jogo Volta Redonda x Remo hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, na cidade de Volta Redonda

Arbitragem: Douglas Schwengber da Silva

Onde assistir: DAZN

Volta Redonda e Remo na Série C do Brasileirão

Depois de sequência de derrota na Série C, o Volta Redonda conseguiu reverter o desempenho ganhando do Vitória na última rodada do fim de semana. Com 13 pontos, o grupo carioca vem na 10ª posição contabilizando quatro vitórias, um empate e quatro jogos perdidos.

Do outro lado, o Remo faz uma campanha superior ao do rival, aparecendo na 5ª posição com 16 pontos, onde venceu o total de cinco partidas, empatou um e perdeu três. Por isso, pode chegar até a vice-liderança se vencer o jogo desta segunda-feira.

Escalação do Volta Redonda: Dida; Wellington Silva, Thomas Kayck, Iran, Luiz Paulo; Bruno Barra, Marcos Jr., Pedrinho; Wendson, Igor Bolt e Bruno Santos. Técnico; Rogério Corrêa

Escalação do Remo: Vinícius; Ricardo Luz, Daniel Felipe, Marlon, Renan Castro; Anderson Uchôa, Marciel, Erick Flores, Bruno Alves; Fernandinho e Brenner. Técnico: Bonanmigo

Palpites Volta Redonda x Remo

Não há dúvidas de que o Remo é grande favorito no jogo desta segunda-feira.

Com melhor desempenho apresentado até aqui na competição brasileira, o time paraense deve garantir os três pontos sem complicações dentro de campo mesmo fora de casa.

O Volta Redonda joga em sua cidade, mas deve seguir até o apito final em busca do resultado positivo ou até mesmo o empate que lhe favorece com um ponto ao fim da rodada.

