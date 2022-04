Onde vai passar Athletico PR x Atlético MG ao vivo e horário (17/04)

Pela segunda rodada do Brasileirão, saiba onde assistir o jogo deste domingo, em 17 de abril de 2022

Hoje tem o atual campeão brasileiro em campo. Neste domingo, o Athletico Paranaense recebe o Atlético Mineiro a partir das 18h (Horário de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão, na Arena da Baixada, em Curitiba. Dessa maneira, saiba onde vai passar Athletico PR x Atlético MG ao vivo.

O Furacão perdeu para o São Paulo na rodada passada, enquanto o Galo venceu o Internacional.

Onde vai passar Athletico PR x Atlético MG ao vivo

O jogo do Athletico PR e Atlético MG hoje vai passar ao vivo no PPV do Furacão Live e Twitch, a partir das 18h, pelo horário de Brasília.

A disputa do Brasileirão não será transmitido pelos canais Globo. Apenas o pay-per-view do Furacão Live vai transmitir o jogo de hoje.

O torcedor pode tornar-se assinante através do site (www.furacaolive.com.br) pelos valores de R$24,90 por mês. Sócios torcedores não pagam nada para assistir ao vivo no aplicativo.

Para quem quer assistir de graça, o canal do Casimiro na Twitch transmite de graça para todos os internautas. Basta procurar o canal do jornalista e assistir na plataforma.

Data: 17/04/2022

Horário: 18h (horário de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba

Onde assistir: PPV do Furacão e Twitch

Athletico PR e Atlético MG no Brasileirão

Lanterna do Brasileirão, o Athletico Paranaense deixou a desejar na rodada de abertura no Brasileirão ao perder para o São Paulo. Neste domingo, tem a chance de buscar a primeira vitória neste início de temporada para quem sabe deixar a degola e buscar a parte de cima. Sob o comando de Fabio Carille, o grupo paranaense venceu o The Strongest durante a semana na Libertadores.

Do outro lado, o Atlético Mineiro vem de empate contra o América durante a semana pela Libertadores. O atual campeão brasileiro venceu o Inter na abertura e, por isso, vai escalar os principais jogadores para o confronto deste domingo para tentar emplacar a liderança, mesmo fora de casa. Em sexto lugar, contempla 3 pontos.

A arbitragem vai ser de Raphael Claus (FIFA).

Provável escalação do Athletico PR x Atlético MG

Escalação do Athletico PR: Bento, Orejuela, Pedro Henrique, Matheus Felipe, Abner, Hugo Moura, Bryan García, David Terans, Cuello, Canobbio e Pablo

Escalação do Atlético MG: ​Everson, Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana Allan, Jair, Nacho, Zaracho, Ademir e Sasha

Último jogo do Athletico PR x Atlético MG

Athletico 1 x 2 Atlético – 16/12/2021 – Copa do Brasil

Atlético 4 x 0 Athletico – 12/12/2021 – Copa do Brasil

Athletico 0 x 1 Atlético – 16/11/2021 – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

