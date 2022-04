Onde vai passar Atlético MG x Internacional ao vivo e horário hoje (10/04)

Neste domingo, Atlético MG e Internacional se enfrentam a partir das 16h (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão em 2022, no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Saiba quais são todas as informações da transmissão e onde vai passar Atlético MG x Internacional ao vivo.

Onde vai passar Atlético MG x Internacional

O jogo do Atlético MG e Internacional hoje vai ser na Globo e Premiere, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

A emissora da Globo vai transmitir para todo o estado de Minas Gerais e Rio Grande do Sul o jogo do Brasileirão neste domingo, ao vivo e de graça.

Além disso, o torcedor também pode acompanhar através do Premiere. A plataforma está disponível em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90.

Também é possível obter acesso por aplicativo ou no próprio site, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Informações de onde vai passar Atlético MG x Internacional hoje:

Data: 10/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo (MG e RS) e Premiere

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA)

Assistente 1: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Assistente 2: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

Quarto Árbitro: Ronei Candido Alves (MG)

Árbitro de Vídeo: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

Provável escalação do Atlético MG e Internacional

Escalação do Atlético MG: Everson, Mariano, Godín, Junior Alonso, Guilherme Arana, Allan, Jair, Nacho Fernández, Zaracho, Hulk e Keno

Escalação do Internacional: Daniel, Fabricio, Méndez, Kaique Rocha, Gabriel Mercado, Gabriel, Liziero, Mauricio, Edenilson, Taison e Wesley Moraes

Atual campeão brasileiro, o Atlético entra em campo neste domingo buscando começar o novo ano com a vitória logo na primeira rodada do Brasileirão. Campeão mineiro diante do Cruzeiro, o Galo vai contar com a força da sua torcida em peso, já que no Mineirão. Buscando a estreia com destaque, o técnico Antonio Mohamed deve manter a escalação principal.

Do outro lado, o Internacional conseguiu chegar até a semifinal do Gaúcho no mês passado, até ser derrotado pelo seu maior rival, o Grêmio. Agora, pretende dar a volta por cima jogando a primeira divisão do futebol brasileiro para quem sabe lutar pelo título e garantir-se com a vantagem daqui para frente.

Atlético MG x Internacional últimos jogos

O último jogo entre Atlético Mineiro e Internacional aconteceu em 2 de outubro de 2021, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da temporada passada. Por 1 a 0, a equipe do Galo levou a melhor.

Dessa maneira, confira a seguir os últimos jogos entre Galo e Inter.

02/10/2021 – Atlético MG 1 x 0 Internacional – Brasileirão

16/06/2021 – Internacional 0 x 1 Atlético MG – Brasileirão

06/12/2020 – Atlético MG 2 x 2 Internacional – Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

