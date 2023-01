Onde assistir jogo do Galo hoje ao vivo na Copinha - 07/01/2023

Líder do grupo 27 na Copinha, o jogo do Galo hoje vai ser contra o Mixto, neste sábado pela segunda rodada da competição. Direto da Arena Inamar, em Diadema, a bola vai rolar às 11h (Horário de Brasília). O jogo da Copinha hoje vai passar na TV paga e no streaming.

Como assistir o jogo do Galo hoje na Copinha 2023

O jogo do Galo hoje na Copinha vai passar no SporTV e GloboPlay às 11h (Horário de Brasília).

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal é responsável pelos direitos de imagem da competição. A emissora só está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

Outra opção é assistir na plataforma de streaming GloboPlay, disponível para assinantes através do aplicativo do celular, tablet, computador e smartv.

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Arena Inamar, em Diadema

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Como estão Mixto MT e Atlético MG para o jogo?

O Mixto perdeu para o Água Santa na primeira rodada da Copinha. Com o resultado, o elenco do Mato Grosso foi parar na última posiçaõ do grupo 27 sem pontos marcados. Se quiser continuar vivo na disputa terá que vencer o jogo deste sábado.

Do outro lado, o Atlético estreou com vitória contra o Galvez por 1 a 0, com a sede em Diadema, em São Paulo na Copinha. Com três pontos em 1º lugar na tabela do grupo, o Galo precisa vencer o jogo deste sábado para seguir na liderança e encaminhar a vaga até a próxima fase.

Veja como foi o último jogo do Atlético MG na Copinha.



Grupo do Atlético MG na Copinha

Com três pontos cada, Atlético Mineiro e Água Santa estão empatados na liderança. A segunda rodada da competição vai definir quem fica com a primeira posição e o segundo lugar, outra vaga.

Se vencer o Galo permanece na liderança e encaminha a vaga para a próxima fase. Já o Água Santa também poderá ficar na primeira posição da tabela.

Galvez e Mixto precisam da vitória para se manterem vivas na competição.

GRUPO 27

1 Atlético MG - 3 pontos

2 Água Santa - 3 pontos

3 Galvez - 0 pontos

4 Mixto - 0 pontos

Escalações do jogo de hoje:

O elenco do Mixto deve permanecer o mesmo da rodada passada.

Escalação do jogo do Mixto: Garça, Luís Otávio, Roger, Helder, Diogo, Anthony, Emerson, Cadu, Lucas, Maranhão e Marcinho.

Para o Galo, o técnico Eduardo Oliveira deve seguir a mesma linha da rodada passada contra o Galvez.

Escalação do jogo do Atlético MG: Diego Fernandes; Kauan Sales, Rômulo, Renan Santana, Daniel Borges; Emanuel Pereira, Alexandre Pires, Vitinho; Yan, Cadu e Alisson Santana.

Quem o Atlético vai pegar na segunda fase?

O Atlético Mineiro pode enfrentar na segunda fase da Copinha o Vila Nova, Mauaense, Mauá e Nova Iguaçu.

Avançam os dois primeiros colocados de cada grupo, por isso é necessário aguardar o resultado da fase de grupos após a terceira e última rodada.

Se o Atlético terminar em primeiro lugar no grupo 27 vai jogar contra o segundo do grupo 28. Caso contrário, se passar em segundo lugar, ai vai jogar contra o grupo 28 na competição.

A data dos jogos ainda não foi definida.

