Onde vai passar Corinthians e Palmeiras sub 20 hoje e horário (25/09)

Na manhã de 25 de setembro, a Neo Química Arena vai receber o Derby Paulista entre Corinthians e Palmeiras sub 20 hoje com início às 11h (Horário de Brasília), pela decisão do Brasileirão. Ambos os clubes buscam o segundo título na categoria, em partida única. Confira onde vai passar e todas as informações da final.

Na semifinal, o Corinthians venceu o Flamengo, enquanto o Verdão deixou para trás o Athletico PR.

Onde vai passar Corinthians e Palmeiras sub 20 hoje ao vivo

O jogo do Corinthians e Palmeiras sub 20 hoje tem transmissão na BAND e SporTV, às 11h (Horário de Brasília), além do GloboPlay, serviço de streaming aos assinantes.

Pode comemorar torcedor, porque o Derby Paulista vai passar na TV aberta! Com transmissão para todos os estados do Brasil de graça, a BAND exibe o duelo entre Corinthians e Palmeiras na categoria sub 20 ao vivo. Oliveira Andrade é quem narra a partida, enquanto Rafa Oliveira e João Pedro Sgarbi comentam.

Outra opção é o SporTV, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Para quem já está acostumado, basta sintonizar a emissora em sua programação e vibrar com as disputas!

No entanto, também existe a possibilidade de assistir tudo pela tela do seu celular. Isso porque o GloboPlay retransmite as imagens do canal, disponível aos assinantes. Outra opção é acompanhar no site da BAND www.band.uol.com.br, totalmente de graça.

CORINTHIANS X PALMEIRAS:

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Onde assistir Corinthians e Palmeiras sub 20 hoje: BAND, SporTV, GloboPlay e site da BAND

Árbitro: João Vitor Gobi

Trajeto de Corinthians e Palmeiras no Brasileirão

Não foi nada fácil, mas eles conseguiram. Agora, vão disputar na Neo Química Arena, neste domingo, o título do Campeonato Brasileiro Sub 20 na temporada.

De um lado, o Corinthians garantiu-se em segundo lugar no grupo B com 17 pontos, conquistados em cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Classificado para as quartas de final, o elenco alvinegro venceu o América Mineiro nos pênaltis. Pela semifinal, venceu o Flamengo nos dois jogos.

Do outro lado, o Palmeiras também terminou a fase de grupos na vice-liderança com 18 pontos, conquistados em seis vitórias e três derrotas. Com a presença de Endrick, sensação das categorias de base alviverde, o clube avançou pelas quartas de final contra o Vasco também nos pênaltis.

Na semifinal, venceu o Athletico com goleada em 6 x 3 no agregado, pronto para carimbar o passaporte até a final da categoria.

Quem são os campeões do Brasileirão Sub 20?

Em toda a história do Campeonato Brasileiro Sub 20, dez equipes já levantaram a taça do torneio nas categorias de base. O Cruzeiro é o maior vencedor com quatro títulos, seguido do Internacional com três e, por fim, o Grêmio com duas taças.

Corinthians e Palmeiras venceram apenas uma vez e, por isso, buscam o bicampeonato neste domingo. Quem vencer vai se igualar ao Tricolor Gaúcho na lista de maiores campeões.

Confira quem são os campeões do Campeonato Brasileiro Sub 20 até aqui.

Cruzeiro – 4 títulos

Internacional – 3 títulos

Grêmio – 2 títulos

Corinthians – 1 título

América MG – 1 título

Atlético MG – 1 título

Flamengo – 1 título

Palmeiras – 1 título

Fluminense – 1 título

Botafogo – 1 título

