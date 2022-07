Onde vai passar Corinthians x Coritiba ao vivo hoje, quarta-feira (20/7)

Jogo é pela décima oitava rodada do Brasileirão

Prepare o coração torcedor, porque tem Timão em campo! No texto a seguir, fique por dentro e saiba onde Onde vai passar Corinthians hoje ao vivo na TV e online! Nesta quarta-feira, 20 de julho, o time enfrenta o Coritiba a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão.

O Timão busca a liderança da competição, enquanto o Coxa quer escapar da zona de rebaixamento.

Onde vai passar Corinthians x Coritiba hoje

A Globo, Premiere e o Globo Play é onde vai passar Corinthians x Coritiba hoje ao vivo, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), nesta quarta-feira pela rodada do Brasileirão.

O torcedor pode comemorar porque o jogo do Timão hoje vai passar de graça, na Globo! O canal exibe para todo o país, menos aos estados de Santos, RJ, ES, PI, CE, RN, PB e SE. A narração será de Cléber Machado, com comentários de Roger Flores, Ricardinho e Sálvio Spinole.

Para o torcedor que mora em alguns dos estados citados, a opção é o Premiere, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Na narração, Milton Leite toma conta do microfone enquanto Alexandre Lozetti e Richarlyson comentam.

Online, a transmissão do jogo do Corinthians hoje ao vivo vai ser no Globo Play.

Como Corinthians e Coritiba chegam para o jogo de hoje?

O Corinthians quase alcançou a liderança do Brasileirão, mas ficou para trás porque foi derrotado pelo Ceará por 3 a 1, fora de casa. Agora, terá de se reerguer se quiser retomar a vice-liderança da competição e quem sabe nas próximas rodadas ser o novo líder. Em terceiro lugar com 29 pontos, contabiliza oito vitórias, cinco empates e quatro derrotas, enquanto o elenco de Vitor Pereira marca dezenove gols dentro e fora de casa, mas sofreu dezessete, número que preocupa torcedores.

Do outro lado, o Coritiba vem na 16ª posição com 19 pontos, colecionando cinco vitórias, quatro empates e oito derrotas na temporada do Brasileirão. O clube tem como principal objetivo continuar na primeira divisão e quem sabe tentar uma vaga em torneios internacionais. Para isso, terá de vencer o jogo desta quarta-feira e se afastar da zona da degola. Na última rodada, o grupo paranaense perdeu para o Flamengo por 2 a 0, fora de casa.

Jogos da rodada do Brasileirão 2022

Quarta-feira (20/07): – Transmissão do jogo do Corinthians hoje ao vivo

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): – Transmissão do jogo do Corinthians hoje ao vivo

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

