Onde vai passar Flamengo x Avaí hoje ao vivo na TV e horário 24/07

Flamengo e Avaí disputam a última rodada do primeiro turno do Brasileirão neste domingo

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje? As principais informações estão reunidas no texto abaixo. O elenco rubro-negro disputa os três pontos contra o Avaí neste domingo (24/07), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. A partida é válida pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, a partir das 11h (Horário de Brasília).

O Avaí vem de derrota para o Ceará na última rodada do Brasileirão. Em 13º lugar na tabela, contabiliza 21 pontos com seis vitórias, três empates e nove derrotas entre as dezoito partidas disputadas. O grupo catarinense não faz uma boa campanha, já que possui apenas dezenove gols marcados e 28 sofridos, o que mostra a fragilidade do lado defensivo.

Do outro lado, o Flamengo segue na 7ª posição com 27 pontos. Sob o comando de Dorival Junior, o elenco rubro-negro conseguiu melhorar o seu desempenho e mesmo com a pressão da torcida, entra em campo neste domingo como o grande favorito a vencer. O Flamengo tem oito vitórias, três empates e sete derrotas. Na última rodada venceu o Juventude dentro de casa.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje

O jogo do Flamengo hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, às 11h (Horário de Brasília), neste domingo pela rodada do Brasileirão.

O canal do Premiere detém os direitos de transmissão para todos os estados do Brasil. Entretanto, o pay-per-view só está disponível na programação da TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Online, onde vai passar o jogo do Flamengo hoje será no Globo Play, disponível para celular, tablet, computador e na própria televisão smart.

Quando o Vidal vai estrear no Flamengo?

Arturo Vidal foi relacionado pelo técnico Dorival Junior e deve estrear hoje no Flamengo contra o Avaí, no Estádio Ressacada, em Florianópolis.

O jogador chileno já foi regularizado pelo BID da CBF e por isso está apto para entrar em campo com a camisa do clube carioca. Para o jogo deste domingo, o nome dele está na lista de jogadores convocações e, por isso, deve pintar na escalação titular ou entrar no segundo tempo.

A previsão inicial era de que Vidal estreasse contra o Juventude, no meio da semana. No entanto, ele sequer apareceu entre os jogadores relacionados.

Vidal assinou contrato até dezembro de 2023, segundo o portal Ge, e vai vestir a camisa de número 32.

+ Grid de largada da F1: classificação GP da França 2022