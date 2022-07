Onde vai passar Flamengo x Juventude hoje ao vivo na TV e horário 20/7

Tem jogo do Flamengo hoje ao vivo! O elenco rubro-negro enfrenta o Juventude a partir das 20h30 (horário de Brasília), nesta quarta-feira, 20 de julho, pela décima oitava rodada do Brasileirão. Jogando no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, confira onde vai passar Flamengo hoje ao vivo.

Enquanto o Rubro-Negro quer chegar até a parte de cima da tabela, o Juventude busca escapar da lanterna.

Onde vai passar Flamengo hoje ao vivo

O Premiere e o Globo Play vão transmitir o jogo do Flamengo hoje ao vivo, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), pela rodada do Brasileirão nesta quarta-feira.

Sem transmissão pela TV aberta, o canal do Premiere, pay-per-view, é a única maneira de acompanhar o futebol ao vivo na rodada desta quarta-feira. Por isso, é necessário obter o canal em sua programação.

Outra maneira de assistir o jogo do Flamengo hoje ao vivo é através do Globo Play, disponível somente para assinantes na plataforma do celular, tablet, computador ou smart TV.

Sob o comando de Dorival Júnior, o Flamengo cresceu no Brasileirão. Ocupando a 7ª posição com 24 pontos, o elenco rubro-negro contabiliza sete vitórias, três empates e sete derrotas também, com o desempenho em 20 gols marcados e dezessete sofridos. Por isso, precisa da vitória nesta quarta-feira para garantir-se em uma melhor colocação próximo ao G-4. Na última rodada, o time venceu o Coritiba por 2 a 0, com gols de Diego Ribas e Gustavo Henrique.

Do outro lado, o Juventude é o lanterna da tabela de classificação. Com apenas 13 pontos, o elenco contabiliza duas vitórias, sete empates e oito derrotas com apenas quinze gols marcados, enquanto na contramão já tomou vinte e oito gols, uma das piores defesas do campeonato. Por isso, mesmo se vencer o jogo de hoje, o grupo não deixa a zona de rebaixamento. Na última rodada empatou com o Goiás sem gols.

Vidal vai jogar hoje?

Não, Vidal não deve jogar nesta quarta-feira com o Flamengo contra o Juventude. Isso porque, de acordo com o portal GE, o clube carioca quer esperar até o chileno ter um melhor condicionamento físico e, quem sabe assim, estrear na 20ª rodada do Brasileirão contra o Atlético Goianiense, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

O jogador, entretanto, já trabalha com o grupo de jogadores nos treinos, além de ter realizado exames e respondido muito bem a todos os testes e treinos feito pela equipe médica. Agora, só falta esperar a data de estreia.

Jogos do Brasileirão hoje

Quarta-feira (20/07):

RB Bragantino x Fortaleza – 19h

Goiás x Fluminense – 19h

Athletico PR x Atlético GO – 19h30

Flamengo x Juventude – 20h30

Internacional x São Paulo – 20h30

Santos x Botafogo – 21h30

Corinthians x Coritiba – 21h30

Quinta-feira (21/07): –

Cuiabá x Atlético MG – 19h

América MG x Palmeiras – 20h

