Onde vai passar Guarani x Ituano ao vivo e horário da Série B - 28/04

O Guarani é líder com seis pontos, enquanto o Ituano ocupa a 11ª posição com três pontos.

Guarani e Ituano se enfrentam nesta sexta-feira, 28 de abril, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro às 21h30 (Horário de Brasília). O duelo entre Guarani x Ituano acontece no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, e terá transmissão ao vivo na televisão e online.

Assistir Guarani x Ituano ao vivo hoje

A partida entre Guarani x Ituano hoje será transmitida no SporTV, Premiere e o streaming GloboPlay nesta sexta-feira. Nenhum canal da televisão aberta vai exibir o duelo do Brasileirão Série B hoje.

Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador para obter o pay-per-view dos canais de futebol Premiere por valor extra.

No GloboPlay o torcedor pode acompanhar a retransmissão dos canais ao vivo em qualquer lugar do Brasil. É preciso ser cliente da plataforma de streaming para ter acesso.

Data: 28 de abril de 2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Brinco de Ouro - Campinas (SP)

Onde assistir jogo Guarani x Goiás ao vivo: Premiere, SporTV e GloboPlay

Escalações de Guarani x Ituano

Em busca do triunfo, as duas equipes de Guarani x Ituano devem entrar em campo nesta sexta-feira com o que tem de melhor no elenco. A vitória vale vaga no G-4 para ambas as equipes neste início de temporada.

Confira as prováveis escalações:

Guarani: Tony; Van Van, Lucão, Alan Santos da Silva, Diogo Mateus; Wenderson, Alvariño, Bruninho; Régis, Isaque Elias Brito e Bruno Mendes.

Ituano: Deivity; Mário Sérgio, Marcel Philipe, Frazan, Pacheco; Marcelo Freitas, Bruno, Thiaguinho; Eduardo Luiz Person, Rafael Silva e Paulo Victor.

Nação, Os ingressos para o confronto contra o Ituano, sexta-feira às 21h30, no Brinco, já estão à venda no site https://t.co/fEdpbCUShv As vendas na bilheteria do Estádio Brinco de Ouro da Princesa acontecem a partir desta quinta-feira (27), às 9h.#OMaiorDoInterior pic.twitter.com/wiS56JiYcU — Guarani Futebol Clube (@guaranifc) April 24, 2023

Terceira rodada da Série B do Brasileirão

Dez jogos serão disputados na terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Destaque vai para o embate catarinense entre Avaí e Criciúma, Chapecoense contra Ponte Preta e o embate entre ABC e Ceará.

Sexta-feira, 28/04:

Criciúma x Avaí - 19h

Vitória x Londrina - 19h

Guarani x Ituano - 21h30

Sábado, 29/04:

Sampaio Corrêa x Mirassol - 16h

Botafogo x CRB - 17h

Chapecoense x Ponte Preta - 17h

Tombense x Atlético GO - 18h15

Domingo, 30/04:

Novorizontino x Sport - 15h30

ABC x Ceará - 18h

Vila Nova x Juventude - 18h15

