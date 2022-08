Onde vai passar jogo do América x Atlético MG hoje (28/8)

Tem clássico no Brasileirão hoje! América Mineiro e Atlético se enfrentam neste domingo, 28 de agosto, pela 24ª rodada da competição às 16h (horário de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte. Saiba onde vai passar jogo do América x Atlético MG hoje ao vivo, duas equipes que disputam na parte de cima da tabela.

O América ocupa a 9ª posição da tabela com 31 pontos. Somando nove vitórias, oito empates e seis derrotas, o grupo mineiro tem a possibilidade de se aproximar ainda mais da parte de cima. Como mandante são seis jogos vencidos e três derrotas, enquanto a sua campanha mostra cinco rodadas sem perder, mas sendo o 3º ataque menos efetivo com 19 gols marcados e 24 sofridos.

O Atlético, por outro lado, vem na 7ª posição com 35 pontos, ou seja, pode juntar-se aos companheiros em busca pelo título no G4 da tabela. Com nove vitórias, oito empates e dez derrotas, o grupo de Cuca tem no Brasileirão 30 gols marcados e 27 sofridos, mostrando que o seu desempenho é bastante regular, deixando a desejar.

Onde vai passar jogo do América x Atlético MG hoje

O jogo do América e Atlético hoje vai passar na Globo e Premiere, a partir das 16h (horário de Brasília).

Com transmissão de graça em todo o estado de Minas Gerais, o canal da Globo é o responsável por exibir todas as emoções do clássico mineiro ao vivo neste domingo. A narração fica por conta de Rogério Corrêa, e comentários de Henrique Fernandes e Fábio Junior.

Para quem quer assistir ao clássico e mora fora do estado mineiro é o canal Premiere, disponível em todo o território nacional entre as operadoras de TV por assinatura. Por isso, o torcedor só precisa sintonizar o televisor no pay-per-view se quiser ter a opção.

Prefere assistir online pelo celular? Então a opção é curtir através do GloboPlay, que retransmite de graça o clássico através do aplicativo ou pelo navegador no site www.globoplay.globo.com. Lembrando que para ter acesso ao confronto, mesmo que de graça, o torcedor deve criar um login no site da Globo.

1 – Ao abrir o site do GloboPlay no navegador do celular ou computador, o torcedor deve clicar nos pontinhos localizado no menu à esquerda. Depois, ao encontrar “Agora na TV”, basta clicar.

2 – Depois, o segundo passo é clicar em “Assista agora”, assim que aparecer na tela. Aqui, é onde o torcedor vai entrar com o login que já possui na conta Globo ou, caso não tenha, deverá clicar em “CADASTRE-SE”, escrito em preto.

Ao realizar o cadastro, basta clicar em entrar. Se preferir, pode acessar através do login com o Facebook, Google ou Apple.

3- Assim que o torcedor entrar com a conta, já é possível ter acesso ao canal da Globo de graça. No entanto, lembre-se que o GloboPlay está disponível de acordo com a sua localização.

Portanto só moradores do estado de Minas é quem podem acompanhar o clássico pelo sistema do streaming de graça.

Prováveis escalações de América x Atlético MG

O técnico Vagner Mancini não poderá contar com Benitez e Alê, pois estão em tratamento de suas lesões no departamento médico.

Provável escalação do América MG: Matheus; Patric, Iago Maidana, Éder, Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho, Martínez; Pedrinho, Felipe Azevedo e Wellington Paulista.

Já o comandante Cuca não terá Igor Rabello e Otávio por lesão.

Provável escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Junior Alonso, Guilherme Arana; Allan, Zaracho, Nacho; Pavon, Keno e Hulk.

Próximos jogos:

AMÉRICA MG:

América MG x Coritiba – Sábado, 03/09 às 20h30 – Brasileirão

Botafogo x América MG – Domingo, 11/09 às 11h – Brasileirão

ATLÉTICO MG:

Atlético GO x Atlético MG – Domingo, 04/09 às 18h – Brasileirão

Atlético MG x RB Bragantino – Quarta-feira, 07/09 às 17h – Brasileirão

