Onde vai passar jogo do Atlético MG x Corinthians hoje e horário (10/11)

Atlético MG e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 19 horas, em partida da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O confronto ocorre no Estádio do Mineirão, mas com transmissão na TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Atlético MG x Corinthians hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Atlético MG x Corinthians hoje?

O jogo do Atlético MG x Corinthians hoje ocorre a partir das 19 horas e não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 19 horas (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Onde assistir Atlético MG x Corinthians hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Com 65 pontos, o Atlético MG chega ao confronto na liderança do campeonato, com 10 pontos de vantagem para o Palmeiras, segundo colocado. O Galo tem a melhor defesa da competição, com apenas 22 gols sofridos, e pode se aproximar ainda mais do título em caso de vitória.

Por outro lado, o Corinthians vem de duas vitórias consecutivas e agora já mira o G-4 do Brasileiro. Com a segunda melhor defesa do Nacional, com 26 gols sofridos, o Timão busca o triunfo diante do líder para chegar ao quarto lugar. Para isso, além de vencer, precisa torcer para o Fortaleza e RB Bragantino não ganharem seus jogos.

Relembre o último jogo entre Atlético MG x Corinthians:

Qual a provável escalação de Atlético MG x Corinthians?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. No entanto, o Galo sofre com diversos desfalques, em razão da Data FIFA. A partir então do horário das 19 horas, a bola rola para o jogo do Atlético MG x Corinthians hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV fechada.

Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Atlético MG: Everson; Mariano, Nathan Silva, Réver e Guilherme Arana (Dodô); Allan, Tchê Tchê (Jair), Matías Zaracho e Nacho Fernández; Hulk e Diego Costa.

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel; Gabriel Pereira (Gustavo Mosquito), Giuliano, Du Queiroz e Róger Guedes; Renato Augusto.

