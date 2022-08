Onde vai passar jogo do Bahia x CSA ao vivo na TV e horário (06/08)

Equipes disputam a vigésima segunda rodada do Brasileirão na Série B neste sábado, com transmissão ao vivo

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde vai passar jogo do Bahia hoje. Pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão, a partida vai começar às 16h30 (horário de Brasília), neste sábado, 6 de agosto, no returno. O jogo na Arena Fonte Nova, em Salvador, terá transmissão ao vivo pela TV e online.

O clube baiano soma 37 pontos e é o terceiro na tabela, atrás do líder Cruzeiro e o vice Vasco. Já o elenco alagoano está em 17º lugar com 20 pontos, o primeiro na zona de rebaixamento.

Onde vai passar jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das quatro e meia da tarde, ao vivo pelo horário de Brasília.

Os canais exibem a partida do Brasileirão na Série B para todos os estados do Brasil, disponíveis apenas em operadoras de TV por assinatura em valor extra na mensalidade.

Para acompanhar online, o torcedor deve acessar o Globo Play através do aplicativo do celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Bahia x CSA hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Onde vai passar jogo do Bahia: SporTV, Premiere e Globo Play

Quem é o artilheiro da Série B do Brasileirão?

Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa, é o artilheiro da Série B do Brasileirão com 11 gols. O jogador faz uma boa temporada desde o começo da competição, chegando até a vigésima segunda rodada como o melhor da edição.

Em segundo lugar vem Diego Souza, do Grêmio, com 10 gols, e em terceiro Lucca, da Ponte Preta, com 9 gols marcados em toda a competição.

Do time do Bahia, Davó é o artilheiro com 5 gols marcados. Enquanto isso, do CSA, Rodrigo Rodrigues também tem 5 gols marcados e é o artilheiro do time alagoano.

Como funciona o acesso à Série B?

Quatro vagas de acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro são disponibilizadas na Série B. São 38 rodadas, disputadas em pontos corridos e divididas em turno e returno.

Os quatro primeiros times da tabela, ao fim da temporada, garantem o acesso até a Série A do Brasileirão. Por isso, os clubes brigam para alcançarem a parte de cima da classificação. O líder, ainda por cima, é eleito o campeão da temporada e garante o título.

Na parte de baixo, os quatro últimos são rebaixados para a terceira divisão do futebol brasileiro.

Leia também: Seleção favorita para ganhar a Copa do Mundo:veja 7 melhores