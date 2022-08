Onde vai passar jogo do Botafogo hoje x Atlético GO e horário (13/8)

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje x Atlético GO e horário (13/8)

Em confronto válido pela 22ª rodada do Brasileirão, Botafogo e Atlético Goianiense disputam neste sábado, 13 de agosto, a partir das 21h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Onde vai passar jogo do Botafogo hoje vai ser no SporTV e Premiere, disponíveis somente na TV paga ao vivo.

O Botafogo está na 12ª posição com 25 pontos. Já o Atlético vem na 19ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos, com a possibilidade de escapar da degola se vencer hoje.

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h (Horário de Brasília).

Com transmissão para todos os estados do Brasil, os canais são responsáveis por exibirem a partida neste sábado, disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. O pay-per-view, entretanto, só está disponível por valor extra.

Online, o streaming Globo Play pode ser encontrado no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV apenas aos assinantes.

Data: Sábado, 13/08/2022

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Times no Brasileirão 2022

Recém promovido da segunda divisão, o Botafogo vem na 12ª posição com 25 pontos, contabilizando sete vitórias, quatro empates e dez derrotas. O elenco não vence há duas rodadas, com uma derrota e um empate dentro de campo e, por isso, vê a oportunidade do jogo deste sábado para dar a volta por cima na tabela.

O Atlético, por outro lado, pode deixar a zona de rebaixamento se vencer o jogo deste sábado. Em 19º lutar com 20 pontos, contabiliza cinco vitórias, cinco empates e onze derrotas. Na última rodada, o grupo goiano venceu o RB Bragantino, quebrando a sequência de sete rodadas sem vencer.

Leia também: Quem o Palmeiras vai enfrentar na semifinal da Libertadores 2022