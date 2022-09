Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje? Horário do jogo do Cruzeiro (8/9)

Líder com folga na classificação, o Cruzeiro recebe o Operário PR nesta quinta-feira, 8 de setembro, a partir das 21h30 (horário de Brasília), pela 29ª rodada da competição na temporada. A partida acontece no Estádio de Mineirão, em Belo Horizonte, e onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje vai ser no SporTV e Premiere, em todo o país.

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje ao vivo

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar no SporTV e Premiere, a partir das 21h30 (horário de Brasília). O torcedor também pode assistir o embate no GloboPlay, serviço de streaming somente para assinantes.

Ambos os canais transmitem todas os lances do duelo da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira, ao vivo para todo o Brasil. No entanto, só estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura, onde o Premiere, pacote de canais, pode ser adquirido por valor extra de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para quem já é assinante da plataforma, pode assistir também os canais pelo GloboPlay, através do aplicativo para celular, tablet, computado e smart TV. Para quem quer tornar-se membro, pode acessar o site www.globoplay.globo. e assinar o diferentes para o seu bolso, por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90.

Cruzeiro x Operário PR

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio de Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA)

Rodada: 29ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir jogo do Bahia hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Cruzeiro x Operário PR no Brasileirão na Série B

Líder da Série B do Brasileirão, melhor ataque e defesa e a melhor campanha da temporada, o Cruzeiro é o grande favorito a conquistar o acesso de maneira antecipada. O time mineiro soma 59 pontos, com dezessete vitórias, oito empates e três derrotas. A última vez que perdeu uma partida foi em 9 de julho, contra o Guarani.

Se garantir a vitória nesta quinta, vai para 62 pontos, próximo da garantir a vaga na elite do futebol brasileiro.

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; Zé Ivaldo, Oliveira, Edu Brock, Wesley; Machado, Willian, Daniel Junior, Bidu; Luvannor e Edu.

Fique de olho em: Luvannor e Edu.

Se o Cruzeiro e vencer: Permanece na liderança e fica próximo de garantir o acesso

Do outro lado, o Operário vive um momento totalmente diferente na temporada da Série B. Em 18º lugar na tabela, soma 30 pontos com sete vitórias, nove empates e doze derrotas, tendo a pior defesa da competição até o momento. Por isso, precisará dos três pontos nesta quinta para pular para fora da zona de rebaixamento, subindo para a 14ª posição, onde ocupará até o fim da rodada.

Felipe Garcia foi expulso na última partida e por isso não pode jogar hoje.

Provável escalação do Operário PR: Vanderlei; Arnaldo, Dirceu, Reniê, Fabiano; Rafael Chorão, Reina, Fernando, Paulo Victor Ferreira; Giovanni e Juninho Brandão.

Fique de olho em: Giovanni e Juninho Brandão.

Se o Operário PR vencer: Deixa a zona de rebaixamento mesmo que provisoriamente

Últimos jogos de Cruzeiro e Operário PR:

CRUZEIRO:

Sampaio Corrêa 1 x 1 Cruzeiro – Terça-feira, 30/08 – Brasileirão da Série B

Cruzeiro 1 x 1 Criciúma – Domingo, 04/09 – Brasileirão da Série B

OPERÁRIO PR:

Ituano 0 x 0 Operário PR – Terça-feira, 30/08 – Brasileirão da Série B

Operário PR 1 x 0 Londrina – Sábado, 03/09 – Brasileirão da Série B

Confira como foi a última partida do Cruzeiro no Brasileirão da Série B, com o vídeo a seguir do portal GE.

Próximos jogos:

CRUZEIRO:

CRB x Cruzeiro – Sábado, 17/09 às 20h30 – Brasileirão da Série B

Cruzeiro x Vasco – Quarta-feira, 21/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

OPERÁRIO PR:

Operário PR x Guarani – Terça-feira, 13/09 às 19h – Brasileirão da Série B

Bahia x Operário PR – Sábado, 24/09 às 18h15 – Brasileirão da Série B

