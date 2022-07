Equipe do Cruzeiro busca os três pontos para se manter na liderança da Série B do Brasileirão

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje: transmissão e horário (01/07)

Procurando onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje? Atual líder da Série B do Brasileirão, o Azul celeste enfrenta o Vila Nova nesta sexta-feira (01/07), pela décima sexta rodada da competição. Jogando no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, a bola vai rolar às 21h30 (Horário de Brasília). A seguir, saiba onde assistir o jogo de hoje.

O elenco cruzeirense abriu nove pontos com o quarto colocado, tornando-se o favorito para garantir o acesso de maneira antecipada. Os goianos, por outro lado, estão na lanterna da tabela.

Onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje:

O jogo do Cruzeiro hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o Premiere é quem vai transmitir o jogo do Cruzeiro hoje para todos os assinantes do país, disponível apenas em operadoras de TV paga. O torcedor deve acessar o site, escolher o pacote que deseja e assim tornar-se membro da plataforma de canais de futebol.

Para assistir online, o pay-per-view e o Globo Play, serviço de streaming, estão disponíveis para aplicativo de celular, computador, tablets e smart TV.

Informações de onde vai passar jogo do Cruzeiro hoje:

Data: 01/07/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA) VAR: Vinicius Furlan

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje online?

O torcedor tem diferentes opções para assistir o jogo do Cruzeiro hoje online. O Premiere, pay-per-view, oferece o aplicativo para celular, tablet e no site oficial (www.premiere.globo.com) com transmissão ao vivo.

O torcedor deve acessar a loja de aplicativos, no Android ou iOS, procurar pelo Premiere, baixar e fazer o login com o e-mail e a senha de usuário. Lá, estarão disponíveis todos os jogos do dia para assistir ao vivo.

Outra opção é o Globo Play, serviço de streaming, que disponibiliza todos os canais de futebol da TV paga. Porém, o torcedor deve ter a opção dentro da programação do streaming.

Escalação de Cruzeiro x Vila Nova:

Depois de vencer o Sport na última terça-feira o Cruzeiro subiu para 34 pontos, abrindo treze pontos com relação ao quinto colocado da classificação. O Azul Celeste é o grande favorito para garantir o acesso até a primeira divisão do futebol neste momento. Porém, mesmo com o desempenho exemplar, o técnico Paulo Pezzolano garante aos jogadores que nada está garantido e que até o fim da temporada tudo pode mudar.

Por isso, cada ponto torna-se fundamental na caminhada dos mineiros na permanência do topo.

Escalação de Cruzeiro: Rafael; José Ivaldo, Eduardo Brock, Oliveira; Geovane, Willian, Neto, Bidu; Edu, Daniel de Melo e Luvannor Henrique.

Do outro lado, o Vila Nova é o lanterna da Série B com apenas doze pontos. O grupo goiano só venceu uma partida entre quinze disputadas na temporada, além de nove empates e cinco derrotas dentro e fora de casa. O resultado nesta sexta não significa que o elenco deixará a zona de rebaixamento, mas sim que será mais um passo para escapar do rebaixamento.

Escalação do Vila Nova: Tony; Alex da Silva, Rafael Donato, Alisson, Willian; Pablo Roberto dos Santos Barbosa, Ralf, Matheuzinho, Dyego; Diego Tavares e Rubens.

Retrospecto Cruzeiro x Vila Nova:

Cruzeiro 1 x 1 Vila Nova – 01/11/2021 – Série B do Brasileirão

Vila Nova 0 x 0 Cruzeiro — 24/07/2021 – Série B do Brasileirão