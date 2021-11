Onde vai passar jogo do Cruzeiro x Brusque ao vivo hoje e horário (9/11)

Cruzeiro e Brusque se enfrentam nesta terça-feira, 9, a partir das 21h30, em confronto válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O duelo será realizado no Estádio Mineirão, mas com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Cruzeiro x Brusque hoje, ao vivo, e tudo sobre o confronto.

Onde assistir jogo do Cruzeiro x Brusque ao vivo hoje?

O jogo do Cruzeiro x Brusque hoje ocorre a partir do horário das 21h30 e não terá transmissão da ao vivo TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir a partida pelo Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 9 de novembro 2021

Local: Estádio Mineirão – Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Onde assistir jogo do Cruzeiro hoje, ao vivo: Premiere

Como as equipes chegam ao jogo?

A vitória na última rodada diante do Londrina deixou o Cruzeiro mais aliviado na tabela. Com o triunfo, a Celeste abriu cinco pontos de vantagem para a zona do rebaixamento e subiu para o 12º lugar da tabela. Agora, busca a segunda vitória consecutiva para confirmar sua permanência na Série B e não correr riscos.

Por outro lado, o Brusque perdeu para o Confiança no último jogo e segue em situação perigosa na classificação. O Quadricolor é o atual 16º da tabela, com a mesma pontuação que o Londrina, primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Uma nova derrota pode então pode colocar o time catarinense no Z-4, se o Tubarão pontuar.

Qual a provável escalação de Cruzeiro x Brusque?

Em busca da vitória, as duas equipes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Cruzeiro x Brusque hoje, que o torcedor poderá assistir ao vivo na TV fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Cruzeiro: Fábio; Rômulo, Léo Santos (Rhodolfo), Eduardo Brock e Felipe Augusto; Adriano, Lucas Ventura e Giovanni; Wellington Nem, Thiago e Bruno José (Vitor Leque)

Brusque: Ruan Carneiro; Toty, Ianson, Éverton Alemão e Airton; Rodolfo Potiguar, Zé Mateus, Fellipe Soutto e Jhon Cley; Maurício Garcez e Edu

