Onde vai passar jogo do Flamengo hoje e horário do Brasileirão (09/04)

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje e horário do Brasileirão (09/04)

Atlético GO e Flamengo entram em campo neste sábado, a partir das 19h (Horário de Brasília), pela primeira rodada do Brasileirão Série A em 2022, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Confira todas as informações e saiba onde vai passar jogo do Flamengo hoje.

O Atlético venceu o LDU Quito na Sul-Americana, enquanto o Flamengo superou o Sporting Cristal pela Libertadores durante a semana.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

A única maneira de acompanhar o jogo do Flamengo e Atlético Goianiense pelo Brasileirão neste sábado é através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo.

A plataforma está disponível na forma de canais em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Além disso, também é possível obter acesso no aplicativo ou no próprio site do produto, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphone e computador.

Informações de onde vai passar Flamengo hoje:

Data: 09/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA)

Assistente 1: Alex dos Santos (SC)

Assistente 2: Thiaggo Americano Labes (SC)

Quarto Árbitro: Victor Lucas Pereira Silva (GO)

Árbitro de Vídeo: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

+Tabela do Brasileirão 2022: clubes, quando começa e premiação

Provável escalação do Atlético GO x Flamengo

Escalação do Atlético GO: Luan Polli, Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson, Marlon Freitas, Baralhas, Léo, Jorginho, Shaylon e Wellington Rato

Escalação do Flamengo: Hugo Souza, Gustavo Henrique, David Luiz, Léo, Matheuzinho, Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Gabigol

O Atlético Goianiense venceu o Campeonato Goiano no início da temporada. Agora, vai buscar também começar com o pé direito no Brasileirão, mesmo diante de um adversário difícil. Jogando em casa, o clube tem a oportunidade de contar com a força da sua torcida que promete apoiar o elenco em todos os momentos.

Enquanto isso, o Flamengo não vem de bons resultados. Vice-campeão da Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e até do Campeonato Carioca, o Mengo busca reverter os resultados e melhorar o seu desempenho para garantir os três primeiros pontos no Brasileirão deste ano. Na última semana, porém, venceu o Sporting Cristal e estreou na Libertadores com vitória, o que deu um gás a mais no elenco de Paulo Sousa.

Atlético GO x Flamengo últimos jogos

09/12/2021 – Atlético GO 2 x 0 Flamengo – Brasileirão

05/11/2021 – Flamengo 2 x 0 Atlético GO – Brasileirão

14/11/2020 – Flamengo 1 x 1 Atlético GO – Brasileirão

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Jogos do Brasileirão na primeira rodada

A maior competição de futebol no Brasil está de volta. O Brasileirão Série A conta com vinte equipes das mais diferentes regiões em busca do tão sonhado título ao fim da temporada.

A primeira rodada, realizada neste fim de semana, começa no sábado e vai até a próxima segunda-feira, com dez jogos em campo. A seguir, confira todos os jogos.

Fluminense x Santos – 16h30

Atlético-GO x Flamengo – 19h

Palmeiras x Ceará – 21h

Coritiba x Goiás – 11h (Domingo, 10/04)

Botafogo x Corinthians – 16h (Domingo, 10/04)

Atlético-MG x Internacional – 16h (Domingo, 10/04)

Fortaleza x Cuiabá – 18h (Domingo, 10/04)

Avaí x América-MG – 19h (Domingo, 10/04)

São Paulo x Athletioc-PR – 19h (Domingo, 10/04)

Juventude x RB Bragantino – 20h (Segunda-feira, 11/04)

Aproveite e siga o DCI no Google News