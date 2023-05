Onde assistir o jogo do Flamengo x Bahia hoje no Brasileirão, dia 13/05

Bahia e Flamengo disputam a sexta rodada do Brasileirão neste sábado, 13 de maio, na Arena Fonte Nova, em Salvador, com transmissão ao vivo para todos os estados. O jogo começa às 16h, horário de Brasília, então veja onde assistir o jogo do Flamengo. Os dois times têm seis pontos, ocupando a 12ª e 13ª posição respectivamente na tabela.

Onde assistir o jogo do Flamengo x Bahia

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Flamengo hoje contra o Bahia pelo Brasileirão. O duelo tem início às 16h, horário de Brasília, com exclusividade no pay-per-view neste sábado. A narração da partida é de Jader Rocha com comentários de Junior e Ledio Carmona.

Disponível apenas em operadoras de TV por assinatura, o pacote de canais de futebol Premiere só pode ser assistido por quem é cliente e paga o valor extra na mensalidade.

Também dá para assistir no GloboPlay, serviço de streaming do grupo Globo. Acesse a plataforma e tenha acesso à retransmissão em tempo real do Premiere, mas lembre-se que apenas assinantes podem assistir.

É possível ainda acompanhar o jogo do Flamengo hoje em áudio. A Fla TV disponibiliza a narração no canal do Youtube para os torcedores de graça. Não tem imagens, será apenas a narração de Emershow Santos com comentários de Bruno Pet e a participação de Smigol e Bluthiere.

Quem é assinante da FlaTV+ ou tem o pacote no GloboPlay também pode acompanhar a transmissão em áudio.

Escalações | Onde assistir o jogo do Flamengo

Para o jogo de hoje, o técnico do Bahia, Renato Paiva, não tem Everaldo, Marcos Victor e Raul, lesionados. Já Sampaoli continua sem Filipe Luís, Varela, Pedro, Gerson e Matheuzinho.

EscalaçãoBahia

Marcos Felipe; David Duarte, Kanu, Rezende, Jacaré; Acevedo, Thaciano, Matheus Bahia, Cauly; Biel e Arthur Sales.

Escalação Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Victor Hugo, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Gabigol e Everton Cebolinha.

