Onde vai passar jogo do Fluminense hoje? Que horas começa? (03/09)

Com a chance de ocupar a vice-liderança do Brasileirão, o Fluminense enfrenta o Athletico PR neste sábado (03/09), a partir das 19h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, na capital paranaense. Quer saber onde vai passar jogo do Fluminense hoje? Confira no texto a seguir todas as informações da partida.

O Fluminense soma 42 pontos na terceira posição, atrás do líder Palmeiras e do vice Flamengo. Já o Athletico vem na 6ª posição contabilizando 39 pontos.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje

O jogo do Athletico PR e Fluminense hoje vai passar no Furacão Live, a partir das 19h (horário de Brasília).

Sem qualquer tipo de transmissão pela TV, o torcedor só tem a possibilidade de acompanhar a partida neste sábado através do serviço de streaming do Furacão, disponível para assinantes apenas.

Para quem já é assinante, basta acessar o site www.furacaolive.com.br, clicar em “entrar” tanto pelo navegador como pelo aplicativo do celular, tablet ou computador. Assim, basta inserir o e-mail e a senha de assinante para assistir ao vivo a partida.

Se você ainda não é assinante, deve clicar em “assine agora”. Ao clicar, uma página de requisitos será exibida para preencher com nome completo, e-mail e telefone. Por mês, o torcedor deve pagar R$ 24,90 para ter acesso completo ao streaming.

Para jogos avulsos, o valor é o mesmo e cobrado apenas uma vez.

Athletico PR e Fluminense no Brasileirão

Sem vencer por três rodadas, o Athletico ocupa neste momento a 6ª posição da tabela com 39 pontos, contabilizando onze vitórias, seis empates e sete derrotas. Com aproveitamento de 54% na temporada, o grupo tem apenas 29 gols marcados e 28 sofridos, mostrando uma campanha regular dentro de campo. Por isso, se vencer a partida poderá subir duas posições para ficar mais próximo do G-4 da competição. Durante a semana, venceu o Palmeiras por 1 x 0 na primeira partida da Libertadores na semifinal.

Do outro lado, o Fluminense entra em campo enquanto se prepara para disputar a primeira partida da semifinal na Copa do Brasil. Em terceiro lugar com 42 pontos, contabiliza doze vitórias, seis empates e seis derrotas, com aproveitamento em 58% dentro de campo. Como visitante, tem 4 triunfos acumulado, três derrotas e quatro empates, mostrando que pode ser o favorito neste sábado. O grupo acumula duas rodadas sem perder.

Prováveis escalações de Athletico PR x Fluminense

Como o Furacão tem o jogo de volta na Libertadores durante a semana, o técnico Felipão deve optar por poupar jogadores neste sábado.

Christian, Julimar, Reinaldo, Marlos e Cirino continuam sendo as principais baixas do clube.

Provável escalação de Athletico PR: Anderson (Bento); Pedrinho, Hernández, Matheus Felipe, Orejuela; Erick, Matheus Fernandes, Rômulo, Vitor Bueno; Vitinho e Vitor Roque.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, não terá Alan e Luan Freitas, por estarem lesionados.

Provável escalação de Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Cris Silva; André, Gustavo, Ganso, Matheus Martins; Jhon Arias e Cano.

Próximos jogos:

ATHLETICO PR:

Palmeiras x Athletico PR – Terça-feira, 06/09 às 21h30 – Copa do Brasil

Avaí x Athletico PR – Domingo, 11/09 às 11h – Brasileirão

FLUMINENSE:

Fluminense x Fortaleza – Sábado, 10/09 às 19h – Brasileirão

Corinthians x Fortaleza – Quinta-feira, 15/09 às 20h – Copa do Brasil

Leia também: Onde assistir US Open 2022: transmissão dos jogos ao vivo