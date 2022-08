Onde vai passar jogo do Fluminense hoje x Coritiba e horário (20/08)

Com a oportunidade de assumir a vice-liderança do Brasileirão, o Fluminense disputa os três pontos contra o Coritiba neste sábado, 20 de agosto, pela 23ª rodada a partir das 19h (Horário de Brasília). O jogo vai acontecer no Maracanã, no Rio de Janeiro, e onde vai passar jogo do Fluminense hoje vai ser no Premiere.

O Fluminense vem de derrota para o Inter, mas soma 38 pontos e está na 4ª posiçaõ da tabela. Já o Coxa tem 22 pontos, não vence há três rodadas e ocupa a 18ª posição.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje

O jogo do Fluminense hoje terá transmissão do SporTV, Premiere e GloboPlay, a partir das sete da noite (horário de Brasília).

Para a alegria do torcedor, o confronto tem transmissão do canal do SporTV e no pay-per-view, disponível para todo o Brasil através das operadoras de TV por assinatura. Para adquirir a plataforma de canais de futebol, o torcedor deve pagar valor extra na mensalidade, com pacotes que vão de R$ 59,90, até R$ 89,90.

O torcedor que não tem a TV paga pode optar por assinar o Premiere de maneira avulsa, assistindo no aplicativo para celular, tablet e computador. Se preferir, o streaming GloboPlay é outra opção para acompanhar o futebol deste sábado.

O torcedor que já é assinante deve acessar o aplicativo com o e-mail e a senha como usuário, enquanto interessados em tornar-se membro devem acessar o site www.globoplay.globo.com e optar pelo melhor pacote, sob valores de R$24,90 até R$86,90 por mês.

Ao abrir o aplicativo, o GloboPlay disponibiliza a retransmissão dos jogos de futebol ao vivo para o aplicativo de celular, tablet, computador ou smart TV.

Quantos pontos tem o Fluminense no Campeonato Brasileiro da Série A?

O Fluminense tem 38 pontos no Campeonato Brasileiro da Série A, ocupando o 4º lugar na tabela de classificação. O elenco soma onze vitórias, cinco empates e seis derrotas por 22 jogos competidos na temporada.

Sob o comando de Fernando Diniz, a campanha do Fluminense é completamente regular. São 32 gols marcados e 25 sofridos desde o início da temporada, com o quarto ataque mais efetivo. O lado defensivo, no entanto, apresenta problemas dentro e fora de casa.

Como mandante, o Fluminense acumula 7 vitórias, 3 derrotas e um empate, enquanto como visitante tem 4 vitórias, 3 derrotas e quatro empates, mostrando como se garante no Maracanã, espaço que utiliza como sua casa tanto no Brasileirão como em outras competições.

Prováveis escalações do Fluminense x Coritiba

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, continua sem David Braz e Alan, ambos lesionados e em trabalho de recuperação no departamento médico.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Nonato, Ganso; Matheus Martins, Jhon Arias e Cano.

Para o Coxa, a demissão do técnico Gustavo Morínigo pode complicar a situação. Robinho, Warley, Pérez e Gabriel continuam lesionados e em trabalho físico.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Egídio, De los Santos, Henrique, Alexandre; Val, Bruno Gomes, Régis; Hugo, Léo Gamalho e Alef Manga.

Jogos de futebol hoje, sábado:

Além do confronto entre Fluminense e Coritiba, uma agenda lotada com bom futebol também está disponível neste sábado, 20 de agosto, tanto no cenário nacional como internacional.

Confira a seguir os jogos de hoje.

Brasileirão

Atlético MG x Goiás – 16h30

Fluminense x Coritiba – 19h

Brasileirão Série B

Ponte Preta x Guarani – 11h

Chapecoense x Brusque – 16h30

Sampaio Corêa x CRB – 19h

Brasileirão Série C

ABC x Figueirense – 17h

Brasileirão Série D

Caxias x América RN – 15h

Portuguesa RJ x Amazonas – 15h

Brasileirão Feminino

Palmeiras x Grêmio – 21h30

Copa Paulista

Água Santa x EC São Bernardo – 15h

São Caetano x Juventus – 15h

Portuguesa x Oeste – 16h

Marília x Comercial – 19h30

Campeonato Inglês

Tottenham x Wolves – 08h30

Everton x Nottingham Forest – 11h

Leicester x Southampon – 11h

Fulham x Brentford – 11h

Crystal Palace x Aston Villa – 11h

Bournemouth x Arsenal – 13h30

Campeonato Espanhol

Osasuna x Cádiz – 12h30

Mallorca x Betis – 14h30

Celta de Vigo x Real Madrid – 17h

Campeonato Alemão

Augsburg x Mainz – 10h30

Wolfsburg x Schalke 04 – 10h30

Stuttgart x Freiburg – 10h30

Borussia Dortmund x Werder Bremen – 10h30

Bayer Leverkusen x Hoffenheim – 10h30

Union Berlin x RB Leipzig – 13h30

