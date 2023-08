Onde vai passar jogo do Fortaleza x Santos hoje no Brasileirão - 13/08

O Fortaleza recebe o Santos, que briga para escapar da zona do rebaixamento, na Arena Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão, a última do primeiro turno, neste domingo, 13 de agosto. A bola rola entre as equipes às 18h30, horário de Brasília, com transmissão para todo o país.

Acompanhe como está a classificação do Brasileirão 2023 até aqui.

Transmissão jogo do Fortaleza x Santos ao vivo hoje

O Premiere, na TV paga, transmite Fortaleza e Santos neste domingo, às 18h30, para todo o território nacional entre as operadoras por assinatura. Quem é assinante do pay-per-view de forma avulsa pode acompanhar no aplicativo.

Após a classificação para as quartas de final da Sul-Americana, o Fortaleza se concentra no Brasileirão, sem vencer há quatro rodadas e em 13º lugar com 23 pontos. O treinador Juan Pablo Vojvoda vai colocar em campo hoje João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, José Welison, Pedro Augusto, Imanol Machuca; Calebe e Thiago Galhardo.

O Santos corre o risco de ser rebaixado no Brasileirão. Primeiro time na zona de rebaixamento, o Peixe tem 18 pontos e não vence há quatro rodadas, com quatro vitórias, seis empates e oito derrotas. O treinador Diego Aguirre vem com força total com Vladimir; Gabriel Inocêncio, João Basso, Alex, Dodô; Rodrigo Fernández, Dodi, Nonato; Jean Lucas, Soteldo e Julio Furch.

Quais são os jogos da rodada do Brasileirão?

A última rodada do primeiro turno do Brasileirão traz dez partidas no sábado, domingo, segunda e a terça-feira, com todas as 20 equipes em campo.

Sexta-feira, 12/08:

Botafogo 3 x 1 Internacional

Sábado, 13/08:

Atlético MG x Bahia - 11h - Premiere

América MG x Goiás - 16h - Globo (MG) e Premiere

Corinthians x Coritiba - 16h - Globo e Premiere

Grêmio x Fluminense - 16h - Globo e Premiere

Flamengo x São Paulo - 18h30 - Premiere

Fortaleza x Santos - 18h30 - Premiere

Segunda-feira, 14/08:

Palmeiras x Cruzeiro - 19h - Premiere

RB Bragantino x Vasco - 21h - Sportv e Premiere

Terça-feira, 15/08:

Athletico PR x Cuiabá - 20h - TNT, CazéTV e Rede Furacão

