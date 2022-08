Onde vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo, horário e escalação (30/8)

Buscando a vice-liderança da Série B do Brasileirão, o Grêmio enfrenta o Criciúma nesta terça-feira, 30 de agosto, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). Jogando no Estádio Heriberto Hülse, o embate é válido pela 27ª rodada da competição e, por isso, saiba onde vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo.

O Grêmio soma 44 pontos e está na terceira posição da tabela, atrás do líder Cruzeiro e do vice Bahia. Já o Criciúma vem na 11ª posição com 34 pontos.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio hoje terá transmissão do Premiere e GloboPlay, a partir das 21h30 (Horário de Brasília). A Rede Globo, SporTV e o Premiere possuem exclusividade na transmissão da Série B do Brasileirão pela temporada e por isso, o torcedor deve obter a assinatura no pay-per-view se quiser acompanhar todos os confrontos da rodada ao vivo, em especial Criciúma e Grêmio.

O Premiere está disponível em todas as operadoras de TV por assinatura, mas somente por valor extra na mensalidade da plataforma. Por diferentes pacotes de canais, o torcedor tem acesso ao conteúdo por R$ 59,90, ou R$ 89,90, basta entrar em contato com a operadora e assinar.

Prefere uma maneira mais prática de assistir ao confronto de hoje? Se você é assinante do GloboPlay, plataforma de streaming da Rede Globo, basta acessar o aplicativo, procurar a transmissão da emissora e curtir do conforto de sua casa. O aplicativo está disponível para celular, tablet, computador ou smart TV, se o aparelho for compatível com a plataforma.

Pelos valores de R$ 24,90 até R$ 86,90, o torcedor pode tornar-se assinante pagando o valor por mês, dependendo do pacote escolhido.

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

VAR: Vinicius Furlan

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje: Premiere e GloboPlay

Que lugar o Grêmio está na Série B?

O Grêmio ocupa neste momento o terceiro lugar na classificação da Série B do Brasileirão, com 44 pontos. O elenco contabiliza onze vitórias, onze empates e quatro derrotas.

O desempenho do tricolor gaúcho tem deixado a desejar, já que não vence por três rodadas até aqui. No entanto, os números dizem o contrário, já que o Grêmio tem o segundo melhor ataque da Série B, com 30 gols marcados e 14 gols sofridos, também com a segunda melhor defesa na temporada, atrás apenas do Cruzeiro.

Diego Souza, Campaz e Bitello são peças chaves do grupo, e por isso os números só crescem em rodada por rodada ao Grêmio.

Se vencer na partida de terça-feira contra o Criciúma, o Grêmio empata com o Bahia na segunda posição mas, como tem menos vitórias, ainda não assume a segunda posição. No entanto, a garantia da vitória é importante para continuar rumo até a conquista do acesso para a elite um ano depois.

Próximos jogos:

GRÊMIO:

Grêmio x Vila Nova – Sexta-feira, 02/09 às 21h30 – Brasileirão da Série B

Grêmio x Vasco – Domingo, 11/09 às 16h – Brasileirão da Série B

CRICIÚMA:

Cruzeiro x Criciúma – Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão da Série B

Criciúma x Bahia – Quinta-feira, 08/09 às 19h – Brasileirão da Série B

