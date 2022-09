Equipes disputam a 31ª rodada da Série B do Brasileirão nesta terça-feira, com transmissão ao vivo

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje x Sport ao vivo e horário (20/09)

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje x Sport ao vivo e horário (20/09)

Pronto para assumir a vice-liderança da Série B do Brasileirão, o Grêmio recebe o Sport nesta terça-feira, 20 de setembro, na abertura da 31ª rodada a partir das 19h (Horário de Brasília). A partida será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, por isso saiba onde vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje ao vivo

O jogo do Grêmio e Sport hoje na Série B do Brasileirão vai passar no Premiere, pay-per-view, a partir das 19h (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar no GloboPlay, serviço de streaming.

Para todos os estados do Brasil, a partida nesta segunda-feira será transmitida ao vivo através do Premiere, canal disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Entretanto, só é possível obter o pay-per-view por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90, de acordo com o pacote.

Para quem não é assinante da TV paga, a opção é acompanhar através do GloboPlay, disponível apenas para assinantes no aplicativo do celular, tablet, computador ou smart TV. Para quem já é membro, basta acessar a plataforma com e-mail e a senha.

O site www.globoplay.globo.com disponibiliza todos os pacotes entre os valores de R$ 24,90 até R$ 86,90.

GRÊMIO X SPORT:

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje: Premiere e Globoplay

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima

Árbitro de vídeo: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Confira como foi a última partida entre as equipes.



Grêmio x Sport: como vem as equipes para o jogo de hoje?

Mesmo depois de tropeçar para o Novorizontino na última rodada, o Grêmio se mantém na parte de cima da classificação em terceiro lugar com 50 pontos, conquistados em treze vitórias, onze empates e seis derrotas. O tricolor gaúcho tem a terceira melhor defesa da temporada com 34 gols marcados, além da melhor defesa com 20 gols sofridos apenas. Se vencer nesta terça-feira, garante a vice-liderança e desbanca o Bahia.

Na última rodada, foi derrotado pelo Novorizontino no interior paulista.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Diego Barbosa, Bruno Alves, Pedro Geromel, Edilson; Villasanti, Lucas Leiva, Guilherme; Thaciano, Gabriel Teixeira e Diego Souza.

O Sport, por outro lado, deve lutar até o fim da temporada por uma vaga no acesso da Série A em 2023. Em 6º lugar com 43 pontos, o elenco pernambucano contabiliza onze vitórias, dez empates e nove derrotas em trinta partidas realizadas. Com a quarta melhor defesa da temporada em 24 gols marcados e 22 sofridos, o elenco pula para a quinta posição se vencer hoje.

Na última rodada, o Sport venceu o Bahia em casa.

Provável escalação do Sport: Saulo; Eduardo, Alemão, Sabino, Sander; Fabinho, Giovanni, Ronaldo, Luciano; Gustavo Lopes e Vagner Love.

Jogos da rodada na Série B do Brasileirão

As vinte equipes se preparam para a 31ª rodada no Campeonato Brasileiro da Série B. A rodada tem início nesta terça-feira, em continuidade até a próxima segunda, com até duas partidas a cada dia.

O destaque vai para o embate entre Cruzeiro e Vasco, já que o elenco pode se classificar para a elite do Brasileirão se vencer e o Londrina perder para a Ponte Preta na sexta-feira.

Por isso, confira todos os jogos da rodada.

Grêmio x Sport – 19h

Guarani x Novorizontino – 21h30

Quarta-feira

Cruzeiro x Vasco – 21h

Quinta-feira

Vila Nova x CRB – 21h30

Sexta-feira

Náutico x Sampaio Corrêa – 19h

Londrina x Ponte Preta – 21h30

Sábado

Ituano x Brusque – 11h

Bahia x Operário PR – 18h15

Domingo

Criciúma x Chapecoense – 18h15

Segunda-feira

CSA x Tombense – 20h

Você também vai gostar de ler: Conheça a história do Estádio Olímpico Monumental do Grêmio