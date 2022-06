Onde vai passar jogo do Palmeiras x Atlético MG hoje e horário ao vivo

Equipes disputam a liderança do Brasileirão neste domingo, 5 de junho, com transmissão gratuita

Valendo a liderança do Brasileirão, Palmeiras e Atlético Mineiro se enfrentam neste domingo, 5 de junho, no Allianz Parque, pela nona rodada da competição. Com a bola rolando a partir das 16h (Horário de Brasília), descubra onde vai passar o jogo do Palmeiras x Atlético MG hoje e em qual canal de TV vai ser.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras x Atlético MG hoje ao vivo na TV?

Se você quer saber onde vai passar o jogo do Palmeiras x Atlético MG hoje, então a TV Globo e o Premiere vão transmitir ao vivo neste domingo.

Pela TV aberta, a Globo irá transmitir para os estados de SP, MG, PR, RS, GO, TO e PB, o confronto do Brasileirão ao vivo, onde Cléber Machado irá comandar o microfone, com comentários de Casagrande.

Outra maneira de acompanhar é através do Premiere, canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura ou então através do pay-per-view no celular, tablet, computador e até na smart TV, disponível através do Globo Play.

Informações do jogo do Palmeiras x Atlético MG hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere

+ Como funciona as oitavas da Libertadores 2022?

Escalações do jogo do Palmeiras x Atlético MG:

Abel tem grandes baixas no jogo deste domingo, começando com Luan, Jaílson, Piquerez, Gabriel Veron e Mayke. Já Danilo, Kuscevic e Weverton estão fora porque estão com as suas seleções.

Escalação do Palmeiras: Marcelo Lomba; Jorge, Murilo, Gustavo Gómez, Marcos Rocha; Gabriel Menino, Zé Rafael, Raphael Veiga; Dudu, Gustavo Scarpa e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Guilherme Arana cumpre o seu compromisso com a Seleção Brasileira, enquanto Keno, Zaracho e Edu Vargas estão lesionados.

Escalação do Atlético MG: Everson; Mariano, Rever, Junior Alonso, Rubens; Ademir, Otávio, Jair, Nacho; Eduardo Sasha e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

Como estão Palmeiras e Atlético MG no Brasileirão?

Líder do Brasileirão com 15 pontos, o Palmeiras busca os três pontos neste domingo para seguir na ponta da tabela por muito mais tempo. A vitória no confronto servirá também para se distanciar do Galo, além de precisar torcer por um tropeço do Corinthians na rodada, que também tem 15 pontos e busca retomar a liderança.

Do outro lado, o Galo também tem 15 pontos, ocupando a vice-liderança do Brasileirão. Com quatro vitórias, três empates e uma derrota na temporada, o Atlético promete entrar em campo com todo o gás necessário para se manter vivo na briga pelo topo até o fim da competição para quem sabe buscar mais um título.

Retrospecto Palmeiras e Atlético MG

Neste momento, o Palmeiras já não perder por exatas 14 partidas, incluindo Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, incluindo vitórias e empates. A última derrota aconteceu no dia 9 de abril deste ano, diante do Ceará, pela primeira rodada do torneio nacional.

O Atlético, por outro lado, vem de vitória em cima do Avaí na última rodada, mas acabou perdendo para o Tolima na última rodada da Libertadores pela fase de grupos. Por isso, vê a partida deste domingo como termômetro importante para retomar o seu bom desempenho em campo.

Último jogo Palmeiras x Atlético MG

A última partida em que as equipes de Palmeiras e Atlético se enfrentaram dentro de campo foi em 23 de novembro de 2021, pela 35ª rodada do Brasileirão na temporada passada.

Por 2 x 2, os times ficaram na igualdade e somaram apenas um ponto cada. Os gols foram de Wesley e Deyverson para o Verdão, e Zaracho e Hulk para o Galo.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes