Equipes se enfrentam neste domingo, 24 de abril, pela terceira rodada do Brasileirão

Que horas é o jogo do Santos hoje x América MG e onde assistir (24/04)

Neste domingo, o Santos recebe o América Mineiro na Vila Belmiro, no estado de São Paulo, pela terceira rodada da Série A do Brasileirão. Jogando pelo início da temporada, saiba que horas é o jogo do Santos hoje.

O elenco de Fabián Bustos busca a segunda vitória para chegar até a parte de cima da tabela. Já o time de Vagner Mancini vem de vitória contra o Juventude e, por isso, tem total confiança para levar os três pontos.

Que horas é o jogo do Santos hoje?

O jogo do Santos hoje vai começar às 16h, pelo horário de Brasília.

A partida entre Santos e América Mineiro tem transmissão do Premiere, pay-per-view, para os assinantes do Brasil na TV paga e aplicativo.

A Rede Globo detém os direitos de transmissão do Brasileirão. Por isso, os meios da empresa são os responsáveis por transmitirem os jogos nos dias normais e fins de semana.

Neste domingo, o jogo do Santos só vai passar no Premiere. Para ter acesso, basta acessar o site e assistir seja no computador, celular, SmarTV e tablet.

Ficha técnica de Santos x América hoje:

Data: 24/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Vila Belmiro, na cidade de Santos

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Escalação do Santos x América MG

Nenhuma das equipes tem baixas para o jogo deste domingo no Brasileirão.

Por isso, tanto os anfitriões como os visitantes devem entrar em campo com titulares.

Escalação do Santos:​ João Paulo, Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires, Rodrigo Fernández, Zanocelo, Léo, Ângelo, Marcos Leonardo e Jhojan.

Escalação do América MG: Jailson, Patric, Germán Conti, Eder, João Paulo, Alê, Juninho, Zé Ricardo, Paulinho, Everaldo e Felipe Azevedo

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Próximos jogos de Santos e América MG

A partida deste domingo é válida pela primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Santos joga a Copa do Brasil, na terceira fase, e a Sul-Americana. Do outro lado, o América tem desafios da Libertadores pela primeira vez na história, além da Copa do Brasil.

Acompanhe o calendário das equipes.

Santos:

Unión La Calera x Santos – Quinta-feira, 28/04 às 21h30 (Copa Sul-Americana)

São Paulo x Santos – Segunda-feira, 02/05 às 20h (Brasileirão)

América MG :

América-MG x Tolima – Quarta-feira, 27/04 às 19h (Libertadores)

América-MG x Athletico – Sábado, 30/04 às 16h30 (Brasileirão)

