Onde vai passar jogo do São Paulo hoje (03/07) AO VIVO

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde vai passar jogo do São Paulo hoje. Neste domingo, 3 de julho, o tricolor enfrenta o Atlético Goianiense a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com transmissão pela TV aberta, o jogo é válido pela décima quinta rodada do Brasileirão.

Pela Copa Sul-Americana, o Atlético vem de derrota para o Olimpia, enquanto o São Paulo venceu o Universidad Católica em jogo alucinante.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje ao vivo?

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje: Globo, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Wagner do Nascimento Magalhães (FIFA) / VAR: Pathrice Wallace Corrêa

A Globo e o Premiere vão transmitir o jogo do São Paulo hoje ao vivo, domingo em 3 de julho de 2022, pela rodada do Brasileirão a partir das 16h (Horário de Brasília).

Com transmissão na TV aberta, o canal da Globo exibe a partida para os estados de Goiânia e São Paulo ao vivo, com narração de Cléber Machado e comentários de Caio Ribeiro. O Premiere, por outro lado, está disponível entre as operadoras de TV por assinatura, sob o valor de R$59,90 até R$89,90.

O serviço de streaming Globo Play retransmite o jogo somente aos assinantes no celular, tablet, computador e smart TV. Basta o torcedor acessar a plataforma com o seu login e a senha.

PREMIERE:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

Prováveis escalações do Atlético GO x São Paulo:

Dudu segue como o único lesionado do time goiano, sendo desfalque para o técnico Jorginho.

Escalação do Atlético GO: Ronaldo; Hayner, Wanderson, Ramon Menezes, Jefferson; Baralhas, Marlon Freitas, Jorginho; Wellington Rato, Airton e Churín.

Rogério Ceni continua sem Gabriel Sara, Nikão, Talles Costa, Alisson, Andrés Colorado, Luan e Arboleda, lesionados.

Escalação do São Paulo: Jandrei; Léo Pele, Miranda, Diego, Reinaldo; Gabriel Neves, Igor Gomes, Igor Vinicius; Rodrigo Nestor, Luciano e Calleri.

Como estão Atlético GO e São Paulo na temporada?

A sorte parece não estar ao lado do Atlético Goianiense na temporada. Durante a semana, o elenco foi derrotado pelo Olimpia por 2 x 0, nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Enquanto isso, no Brasileirão, o elenco aparece na 13ª posição com dezessete pontos, contabilizando quatro vitórias, cinco empates e cinco derrotas então.

O desempenho do clube dentro de campo é regular, com 16 gols marcados e dezenove sofridos até então, com a oportunidade de subir na classificação se vencer neste domingo, além de derrota para os oponentes. Na Copa do Brasil o grupo ficou no empate sem gols diante do seu rival Goiás.

Por outro lado, o São Paulo faz uma boa temporada sob o comando de Rogério Ceni. Na última quinta-feira, o clube venceu o Universidad Católica por 4 x 2 de maneira histórica e impactante, com três expulsões. Agora, retoma a sua concentração para o Campeonato Brasileiro onde briga para alcançar novamente o G4.

O tricolor aparece na 8ª posição com dezenove pontos, colecionando quatro vitórias, sete empates e três derrotas dentro e fora de casa, com ataque tendo 18 gols marcados, onde Calleri é o artilheiro do Brasileirão, e quinze gols sofridos até aqui.

Na Copa do Brasil contra o Palmeiras, saiu na frente pelo primeiro jogo das oitavas ao marcar um gol.

