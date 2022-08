Onde vai passar jogo do São Paulo hoje x Fortaleza (28/08)

Pela 24ª rodada do Brasileirão, São Paulo e Fortaleza disputam os três pontos neste domingo, 28 de agosto, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Onde vai passar jogo do São Paulo hoje vai ser na TV Globo, disponível para certos estados de graça. Todas as informações você confere no texto a seguir.

O tricolor vem na 12ª posição com 29 pontos, enquanto o Fortaleza tem 27 pontos em 13º lugar.

Onde vai passar jogo do São Paulo hoje

O jogo do São Paulo e Fortaleza hoje vai passar na Globo e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília).

Com transmissão de graça para os estados de SP, CE, PB, MT, MS, TO, GO, PR, SC e RS, a TV Globo transmite ao vivo a partida entre São Paulo e Fortaleza pelo Brasileirão. Basta sintonizar para acompanhar a disputa na rodada com bom futebol. Cléber Machado narra o duelo, enquanto Caio Ribeiro, Richarlyson e Paulo César de Oliveira comentam.

Para quem está fora dos estados citados anteriormente, a opção é o Premiere, com transmissão somente em operadoras de TV por assinatura por todo o território nacional.

Quer assistir de graça pelo celular? Então você deve sintonizar a plataforma do GloboPlay. O produto autoriza o torcedor a acompanhar a transmissão da Globo de graça mesmo sem ser assinante. No entanto, é necessário criar uma conta no portal da Globo para assistir.

1 – O torcedor vai abrir o GloboPlay seja pelo aplicativo, Android e iOS, ou no navegador com www.globoplay.globo.com. Primeiro é só clicar no menu localizado no canto esquerdo da tela, e depois clicar em “Agora na TV”.

2- Depois, o torcedor deve clicar em “Assistir agora”. Como dito anteriormente, a plataforma só disponibiliza a retransmissão do canal da Globo se estiver logado com a conta.

Caso já tenha o usuário, é só digitar o e-mail com a senha. Caso contrário, aperte “cadastre-se” e preencha os requisitos. Se preferir, pode entrar com a conta do Facebook, Google ou Apple.

3 – Assim que estiver logado, o canal da TV Globo vai aparecer e aí o torcedor poderá assistir a programação do futebol hoje.

Lembrando que a retransmissão é de acordo com a localização do torcedor.

São Paulo na semifinal da Copa do Brasil

O São Paulo disputa a semifinal da Copa do Brasil na temporada. No entanto, o elenco perdeu para o Flamengo na primeira partida do confronto por 3 x 1, jogando no Estádio do Morumbi.

A partida de volta está marcada para o dia 14 de setembro, quarta-feira, enquanto torcedores aguardam por um melhor resultado na espera da classificação.

O São Paulo também joga a semifinal da Copa Sul-Americana, marcado para a próxima quinta-feira, 1º de setembro, contra o Atlético Goianiense. Serão dois confrontos no mata-mata, onde quem vencer os dois jogos se garante na final do torneio pelo título.

No Brasileirão, o tricolor paulista aparece na 12ª posição com 29 pontos, somando seis vitórias, onze empates e seis derrotas na temporada.

Escalações de São Paulo x Fortaleza hoje:

O técnico Rogério Ceni tem uma vasta lista de desfalques para hoje. São eles Gabriel Neves, Caio, Miranda e Arboleda

Na próxima semana, o tricolor vai jogar a Sul-Americana e por isso Ceni deve utilizar reservas hoje.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Ferraresi, Wellington; Pablo Maia, Galoppo, Nikão, Igor Gomes; Marcos Guilherme e Luciano.

Para Vojvoda, Lucas Crispim é o único desfalque por lesão.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Brítez, Marcelo Benevenuto, Titi; Juninho Capixaba, Welison, Lucas, Ronald; Robson, Thiago Galhardo e Moises.

Próximos jogos:

SÃO PAULO:

Atlético GO x São Paulo – Quinta-feira, 01/09 às 21h30 – Copa Sul-Americana

Cuiabá x São Paulo – Domingo, 04/09 às 19h – Brasileirão

FORTALEZA:

Fortaleza x Botafogo -Domingo, 04/09 às 16h – Brasileirão

Fluminense x Fortaleza – Sábado, 10/09 às 19h – Brasileirão

