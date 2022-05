Onde vai passar jogo do São Paulo x Ceará no Brasileirão? Veja o horário

Onde vai passar jogo do São Paulo x Ceará no Brasileirão? Veja o horário

Valendo a liderança do Brasileirão, o São Paulo recebe o Ceará neste sábado, 28 de maio, com a bola rolando às 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, na capital paulista. A partida é válida pela oitava rodada da competição e, por isso, confira todas as informações e saiba onde vai passar o jogo do São Paulo hoje.

Onde vai passar o jogo do São Paulo hoje no Brasileirão?

Quer saber onde vai passar o jogo do São Paulo hoje ao vivo no Brasileirão?

O torcedor pode acompanhar todos os melhores momentos no canal do Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília, diretamente da capital paulista, no Estádio do Morumbi.

Pela TV fechada, o Premiere está disponível somente para assinantes que possuem o pay-per-view. Se você gostaria de ter os serviços da plataforma, entre em contato com a sua operadora.

Se preferir, pode assistir online através do aplicativo para celular, tablets, computador e até na smart TV.

Informações do jogo do São Paulo x Ceará hoje

Data: 28/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo

Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Premiere: Oi: 340 até 357 / Sky: 230, 244, 632 e 6640 / Vivo: 150 até 153, 721 até 728 / Claro: 220 até 229

São Paulo e Ceará no Brasileirão

Já classificado para as oitavas da Sul-Americana, o São Paulo entra em campo neste sábado com todo o gás necessário para garantir os três pontos. O seu combustível é a possibilidade de assumir a liderança do Brasileirão, desbancando o Corinthians com 15 pontos, um a mais que o rival. O tricolor marcou até aqui três vitórias, três empates e uma derrota, sem perder por cinco rodadas seguidas.

Do outro lado, o Ceará também se garantiu nas oitavas da competição da Conmebol, mantendo 100% de aproveitamento ao vencer os seis jogos da fase de grupos. Por isso, mesmo fora de casa, promete dar trabalho ao tricolor na rodada. O grupo cearense vem na 19ª posição, zona de rebaixamento, com 5 pontos, precisando mais do que nunca dos três pontos.

Último jogo entre São Paulo x Ceará

A última vez que as equipes de São Paulo e Ceará se enfrentaram aconteceu em 14 de outubro de 2021, na temporada passada, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Por 1 x 1, cada um dos times somou apenas um ponto cada, com gols marcados por Calleri, para o tricolor, e Fabinho para o time do Ceará.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os dois.

Escalação do São Paulo x Ceará

Depois de utilizar garotos na base pela Sul-Americana, o técnico Rogério Ceni deve voltar a escalar os jogadores titulares. Andrés, Gabriel Sara e Nikão permanecem fora.

Provável escalação do São Paulo: Jandrei (Thiago Couto); Léo, Arboleda, Reinaldo, Diego Costa; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Igor Vinicius; Luciano, Calleri e Alisson. Técnico: Rogério Ceni

O comandante do Ceará ainda não pode contar com Buiú, Fernando Sobral, Jael e Léo Rafael, todos em trabalho no departamento médico do clube.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Victor Luís, Luiz Otávio, Messias, Nino Paraíba; Richardson, Rodrigo Lindoso, Richard; Lima, Mendoza e Vina. Técnico: Dorival Júnior