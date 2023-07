Partida será na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

Onde vai passar jogo do Sport x Ceará ao vivo e horário hoje – 02/07

O jogo do Sport x Ceará neste domingo, 02/07, é válido pela 15ª rodada da Série B do Brasileirão, às 18h, horário de Brasília, na Ilha do Retiro, em Recife. Os times buscam os três pontos neste fim de semana para alcançarem a parte de cima da classificação.

Quem vai transmitir Sport x Ceará ao vivo

O jogo do Sport x Ceará neste domingo vai passar no SporTV e Premiere às 18h, horário de Brasília, para todos os estados do país com narração de Denis Medeiros e comentários de Cabral Neto.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Oi e a Vivo. Entre em contato com o seu operador caso não tenha na programação.

Quem tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo' pode ver a retransmissão dos canais na plataforma.

Horário: seis horas da tarde

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo

VAR: Adriano de Assis Miranda

Onde assistir o jogo do Sport x Ceará hoje: Sportv e Premiere

Saiba se o Brasileirão Série B tem transmissão na TV aberta em 2023

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Invicto há sete rodadas, o Sport ocupa a quinta posição da Série B do Brasileirão com 28 pontos, conquistados em oito vitórias, quatro empates e uma derrota apenas. A vitória neste fim de semana significa o passe para o G4 da competição, ou seja, vai brigar com os outro quatro participantes pelo acesso.

Do outro lado, o Ceará está em 10º lugar com 21 pontos, somados em seis triunfos, três empates e cinco derrotas na Série B do Brasileirão. O time cearense não vence há três rodadas e, por isso, retomar o caminho das vitórias será importante para brigar pelo acesso este ano.

Escalações de Sport x Ceará

As equipes de Ceará e Sport estão em situações parecidas na Série B do Brasileirão. Por isso, ambos os treinadores vão escalar os titulares para o duelo deste domingo.

Sport: Renan; Igor Cariús, Sabino, Rafael Thyere, Eduardo; Fábio Matheus, Ronaldo Henrique, Felipinho; Jorginho, Edinho e Vagner Love (Enderson Moreira).

Ceará: Bruno Ferreira; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, David Ricardo, Willian Formiga; Richardson, Zé Ricardo, Jean Carlos; Janderson, Erick e Nicolas (Guto Ferreira).

