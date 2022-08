Onde vai passar jogo do Vasco hoje x Tombense ao vivo na TV (13/8)

Confira todas as informações sobre o jogo do Vasco. Foto: Reprodução / Pixabay

A bola vai rolar entre Vasco e Tombense neste sábado, 13 de agosto, pela 24ª rodada da Série B do Brasileirão, com início marcado às 11h (Horário de Brasília). Jogando no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro, onde vai passar jogo do Vasco hoje vai ser no Premiere, disponível apenas na TV fechada.

O Vasco está em 4º lugar com 39 pontos. Já o Tombense faz uma boa campanha com 33 pontos, aparecendo na tabela em 6º lugar.

Onde vai passar jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo do Vasco hoje terá transmissão do Premiere, a partir das 11h (Horário de Brasília).

Sem transmissão pela TV aberta, o pay-per-view é a única maneira do torcedor acompanhar o duelo entre Vasco e Tombense neste sábado. Por valor extra na mensalidade, está disponível apenas em operadoras de TV por assinatura.

Online, o streaming Globo Play pode ser acesso para acompanhar o jogo através do aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Próximos jogos

VASCO:

CSA x Vasco – Quinta-feira, 18/08 às 20h – Série B do Brasileirão

Bahia x Vasco – Domingo, 28/08 às 16h – Série B do Brasileirão

TOMBENSE:

Tombense x Sport – Quinta-feira, 18/08 às 21h30 – Série B do Brasileirão

Guarani x Tombense – Sábado, 27/08 às 11h – Série B do Brasileirão

