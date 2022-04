Onde vai passar jogo do Vasco hoje x Vila Nova ao vivo e horário (08/04)

Depois do Campeonato Carioca, o Vasco dá o primeiro passo na Série B do Brasileirão nesta sexta-feira, 8 de abril

Nesta sexta-feira, Vasco e Vila Nova se enfrentam a partir das 19h (Horário de Brasília), na primeira rodada do Brasileirão Série B, jogando no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. A seguir, confira todas as informações disponíveis no texto e saiba onde vai passar o jogo do Vasco hoje.

Onde vai passar jogo do Vasco hoje

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

A única maneira de acompanhar o jogo desta sexta-feira pelo Brasileirão Série B é através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo.

A plataforma está disponível na forma de canais em operadoras de TV por assinatura, pelos valores de R$49,90 ou R$89,90. Além disso, também é possível obter acesso no aplicativo ou no próprio site do produto, tanto para Android ou iOS, assim como tablets, smartphones e computador.

Informações de onde vai passar jogo do Vasco hoje

Data: 08/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

Assistente 2: Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto Árbitro: João Ennio Sobral (RJ)

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA) (RJ)

+Tabela do Brasileirão 2022: clubes, quando começa e premiação

Provável escalação do Vasco e Vila Nova

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues, Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar, Zé Gabriel, Yuri, Nenê, Gabriel Pec, Figueiredo e Raniel

Escalação do Vila Nova: Georgemy, Diogo, Rafael Donato, Renato, Formiga, Deivid, Arthur Rezende, Matheuzinho, Andrade, Silva e Pablo

O Vasco fez uma belíssima campanha no Campeonato Carioca este ano, mesmo não levando para casa nenhum troféu ao fim da temporada. O grupo chegou até a semifinal contra o Flamengo, mas foi eliminado. Agora, pretende colocar toda a sua concentração na Série B, onde promete para a sua torcida que conquistará o acesso de volta para a elite seja como for.

Do outro lado, o Vila Nova também mostrou um grande desempenho no Campeonato Goiano de 2022. O grupo chegou até a semifinal, mas foi derrotado pelo Atlético Goianiense, o campeão do torneio. Nesta sexta, tem o seu primeiro compromisso pelo Brasileirão na segunda divisão e, mesmo fora de casa, promete incomodar o rival carioca para levar para casa os três pontos.

Vasco x Vila Nova últimos jogos

15/11/2021 – Vila Nova 2 x 2 Vasco – Série B

10/08/2021 – Vasco 1 x 0 Vila Nova – Série B

01/03/2017 – Vila Nova 1 x 2 Vasco – Copa do Brasil

Assista no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

Jogos da primeira rodada da Série B do Brasileirão

A Série B do Brasileirão vai começar nesta sexta-feira, com três partidas. A primeira rodada se estende até o domingo, com apenas oito jogos entre as equipes. Isso porque dois jogos foram adiados para maio pela própria CBF.

Vasco, Bahia e Cruzeiro fazem a sua estreia nesta sexta, buscando os três pontos de qualquer maneira.

Vasco x Vila Nova – 19h

Brusque x Guarani – 19h

Bahia x Cruzeiro – 21h30

Chapecoense x Ituano – 16h (Sábado, 09/04)

Ponte Preta x Grêmio – 16h30 (Sábado, 09/04)

Sport x Sampaio Corrêa – 18h30 (Sábado, 09/04)

Tombense x Operário – 21h (Sábado, 09/04)

Londrina x Náutico – 11h (Domingo, 10/04)

