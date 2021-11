Onde vai passar jogo do Vasco x Vitória hoje AO VIVO e horário (10/11)

Vasco e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira, 10, a partir das 21h30, em partida da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O confronto ocorre no Estádio São Januário, mas com transmissão na TV aberta e fechada. Saiba então onde assistir jogo do Vasco x Vitória hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Vasco x Vitória hoje?

O jogo do Vasco x Vitória hoje ocorre a partir das 21h30 e terá transmissão ao vivo da TV aberta pela Globo, que exibe o confronto para parte de sua rede. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 10 de novembro 2021

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário – Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir Vasco x Vitória hoje: Premiere, SporTV e Globo

Como as equipes chegam ao jogo?

Vindo de goleada para seu rival Botafogo por 4 a 0 e sem vencer há quatro partidas, o Vasco chega ao confronto de hoje, já sabendo que não irá garantir o acesso. Em nono, o Cruzmaltino possui 47 pontos e está a oito pontos do atual quarto colocado, o CSA.

Por outro lado, o Vitória está na penúltima posição da tabela e joga sua vida para ir em busca de uma reação. O Rubro-negro tem 34 pontos e atualmente está a quatro do Brusque, primeiro time fora da zona do rebaixamento.

Qual a provável escalação de Vasco x Vitória?

Em busca da vitória, os dois clubes devem ir a campo com o que de melhor possuem no elenco. A partir então do horário das 21h30, a bola rola para o jogo do Vasco x Vitória hoje, que o torcedor pode assistir ao vivo na TV aberta e fechada. Confira abaixo, quais os prováveis times para o duelo:

Vasco: Lucão, Zeca (Cayo Tenório), Ricardo Graça (Walber), Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes (Caio Lopes), MT (Andrey) e Marquinhos Gabriel; Nene, Cano e Morato (Gabriel Pec).

Vitória: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Wallace, Thalisson e Roberto; João Pedro, Fernando Neto (Soares) e Eduardo; Marcinho, Fabinho e David.

LEIA TAMBÉM

