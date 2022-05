Onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje x Avaí e horário do Brasileirão

Com a possibilidade de tornar-se o novo líder do Brasileirão, o Atlético Mineiro entra em campo neste domingo, 29 de maio, em todo o gás necessário para enfrentar o Avaí, a partir das 19h (Horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Válido pela oitava rodada, confira onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje.

Onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje?

Procurando saber onde vai passar o jogo do Atlético MG hoje ao vivo? Para curtir a rodada do Brasileirão hoje, o torcedor deve sintonizar os canais SporTV e Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva na TV fechada, os canais exibem todas as emoções do Brasileirão para todos os estados do Brasil, mas apenas nas operadoras de TV por assinatura.

Se não puder acompanhar na televisão, você pode procurar online através do aplicativo do Premiere no celular, tablet e até mesmo no computador.

O Globo Play também oferece transmissão aos assinantes na plataforma.

SPORTV – OI: 39 / SKY: 39 e 439 / CLARO: 39 e 539 / VIVO: 39, 339, 819 e 539

PREMIERE – OI: 340 até 357 / SKY: 230, 244, 632 e 6640 / VIVO: 150 até 153, 721 até 728 / CLARO: 220 até 229

Atlético MG e Avaí no Brasileirão

O time do Galo perdeu para o Tolima no meio da semana, mas já estava garantido para as oitavas de final da Libertadores com rodadas de antecedência. Enquanto aguarda para o seu primeiro confronto, concentra-se no Brasileirão, já que tem a oportunidade de assumir a liderança se vencer o seu jogo deste domingo e o Corinthians perder na rodada. O Atlético vem em 4º lugar com 12 pontos.

Do outro lado, o Avaí aparece na 10ª posição com os mesmos 10 pontos, sem disputas qualquer outra competição, nacional ou internacional. Por esse motivo, o clube catarinense promete focar-se 100% nos trabalhos para corrigir erros e buscar uma melhor colocação, começando neste domingo, com os três pontos conquistados fora de casa.

Provável escalação de Atlético MG x Avaí:

O técnico Turco Mohamed tem como desfalque os jogadores Zaracho, Vargas e Keno, lesionados.

Escalação do Atlético MG: Everson; Nathan, Junior Alonso, Guilherme Arana, Guga; Allan, Jair, Nacho; Eduardo Sasha, Ademir e Hulk. Técnico: Antonio Mohamed

Do outro lado, Bressan e Murique continuam fora, enquanto Bruno Silva cumpre suspensão.

Escalação do Avaí: Douglas; Kevin, Arthur Chaves, Rodrigo Freitas, Cortez; Cléber, Raniele, Biasi; Morato, William, Bissoli. Técnico: Eduardo Barroca

Último jogo de Atlético MG x Avaí

A última vez que as equipes de Atlético e Avaí se enfrentaram aconteceu em 23 de setembro de 2019, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Por 1 x 0, a equipe do Avaí levou a melhor e venceu com gol de Jonathan.

Confira no vídeo a seguir