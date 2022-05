Chaveamento Libertadores 2022: como ficou as oitavas de final

A Conmebol realizou hoje, 27 de maio, no Paraguai, o sorteio que definiu os confrontos para as oitavas de final da Copa Libertadores da América. As dezesseis equipes foram divididas em dois potes, designando assim os embates. Confira como ficou as oitavas de final da Libertadores 2022.

Chaveamento Libertadores 2022 – oitavas de final da Libertadores 2022

Através de sorteio nesta sexta-feira em Assunção, no Paraguai, a Conmebol definiu todos os jogos das oitavas de final da Libertadores 2022. As dezesseis equipes foram divididas em dois potes (1 e 2), divididas por suas posições na fase de grupos da competição.

O evento teve início com o sorteio da Sul-Americana e só depois seguiu para a Libertadores. O destaque ficou para o encontro de Corinthians e Boca Juniors, prometendo muita rivalidade. Já o adversário do Flamengo será o Tolima, enquanto o Atlético Mineiro vai enfrentar o Emelec nas oitavas.

Os times do primeiro pote, ou seja, que terminaram em primeiro lugar em seus grupos, vão decidir os jogos em sua casa. Não há critério de gol fora de casa na competição.

Confira como ficou as oitavas de final da Libertadores 2022. Lembrando que o time da direita decide em casa na volta.

Athletico PR x Libertad

Tolima x Flamengo

Vélez x River Plate

Emelec x Atlético MG

Cerro Porteño x Palmeiras

Talleres x Colón

Corinthians x Boca Juniors

Fortaleza x Estudiantes

Chaveamento da Libertadores 2022

O caminho que cada equipe vai percorrer até as quartas de final, e quem sabe a semifinal, já são conhecidos. A Conmebol definiu, assim como os confrontos das oitavas, o chaveamento da Libertadores 2022.

Com os caminhos já demarcados, não é necessário para a Conmebol realizar um novo sorteio para as quartas de final. Com isso, cada um dos clubes já sabe quem deverá enfrentar se quiser alcançar a semifinal. É importante lembrar que, nesta temporada, o gol fora de casa não é mais critério de desempate.

Após as oitavas de final, o encontro das equipes será idealizado a partir do seguinte chaveamento:

Athletico PR ou Libertad X Fortaleza ou Estudiantes (S1) Cerro Porteño ou Palmeiras X Emelec ou Atlético MG (S2) Tolima ou Flamengo X Corinthians ou Boca Juniors (S3) Talleres ou Colón X Vélez ou River Plate (S4)



As semifinais vão acontecer entre S1 x S2, e do outro lado S3 x S4, também em jogos decididos em duas mãos, ou seja, ida e volta. Novamente, o time de melhor campanha entre os dois decidirá em casa.

+Tabela de classificação da Copa Sul-Americana 2022 final e atualizada

Quando começa as oitavas de final da Libertadores?

As oitavas de final da Libertadores vão acontecer em 28, 29, 30 de junho os jogos de ida e 5, 6 e 7 de junho na temporada. Os times de melhor campanha vão decidir em casa.

A última partida das oitavas deverá ser realizada em 7 de julho, enquanto as quartas de final, seguindo o chaveamento da Libertadores, vão acontecer na primeira semana de agosto. A final está marcada para 29 de outubro sábado a tarde.

Confira o calendário completo da Libertadores 2022.

OITAVAS DE FINAL

28, 29 e 30 de junho (ida)

5, 6 e 7 de julho (volta)

QUARTAS DE FINAL

2, 3 e 4 de agosto (ida)

9, 10 e 11 de agosto (volta)

SEMIFINAL

30 e 31 de agosto e 1 de setembro (ida)

6 e 7 de setembro (volta)

FINAL

29 de outubro