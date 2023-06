Saiba como assistir o jogo do Corinthians no Brasileirão hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Coca / Corinthians

Equipe enfrenta o Athletico neste sábado, na Arena da Baixada, pela rodada do Brasileirão

Onde vai passar o jogo do Corinthians ao vivo na TV e online - 24/06

Com o fim da Data FIFA, as equipes voltam a disputar o Brasileirão. Neste sábado, 24/06, o Athletico Paranaense recebe o Corinthians na Arena da Baixada, em confronto válido pela 12ª rodada. O jogo do Corinthians começa às 16h, horário de Brasília, e terá transmissão para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Corinthians hoje?

A partida entre Athletico e Corinthians vai passar na TNT, Rede Furacão e CazéTV ao vivo neste sábado. Nenhuma emissora da televisão aberta vai transmitir o duelo do Brasileirão.

Com exceção do estado do Paraná, o canal TNT vai disponibilizar a transmissão para todo o país. Já a plataforma Rede Furacão só pode ser acessada por quem é usuário.

Enquanto isso, o canal CazéTV no Youtube transmite o jogo do Corinthians e Athletico para membros do canal.

Horário: quatro da tarde

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Onde assistir jogo do Corinthians hoje: TNT (Menos PR), Rede Furacão e Youtube

Relembre o último título do Corinthians

Prévia de Athletico PR x Timão

O duelo entre Corinthians e Athletico traz duas grandes equipes do futebol brasileiro em busca dos três pontos durante o primeiro turno do Brasileirão. Ambos brigam no meio da classificação e esperam voltar para a casa com a vitória.

Sem vencer por duas rodadas, o Athletico ocupa a 11ª posição com 16 pontos. A diretoria paranaense demitiu Paulo Turra, com o interino Wesley Carvalho assumindo o elenco. São cinco vitórias, um empate e cinco derrotas até aqui, além da briga na Libertadores e Copa do Brasil.

Do outro lado, o Corinthians precisa dos três pontos para não voltar à zona de rebaixamento do Brasileirão. Em 15º lugar soma 12 pontos, conquistados em três vitórias, três empates e cinco derrotas. Na última rodada o Timão superou o Santos, fora de casa, em clássico paulista.

Escalação do Athletico PR: Bento; Madson, Pedro Henriqu, Thiago Heleno, Léo Cittadini; Hugo Moura, Erick, Vitor Bueno; Cuello, Canobbio e Vitor Roque (Técnico: Wesley Carvalho).

Escalação do Corinthians: Cássio; Bruno Méndez, Gil, Murillo, Matheus Bidu; Roni, Maycon, Ruan Oliveira; Guilherme Biro, Yuri Alberto e Róger Guedes (Técnico: Vanderlei Luxemburgo).

Como foi o último jogo entre Athletico e Corinthians?

O último embate entre Athletico Paranaense e Corinthians foi em 08 de outubro de 2022, na temporada passada, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no segundo turno.

Na Neo Química Arena, o Corinthians levou a melhor por 2 a 1, com gols de Balbuena e Roger Guedes, enquanto Erick descontou para os visitantes. Com o resultado, o alvinegro avançou na classificação e garantiu os três pontos para uma melhor colocação.

Confira os melhores momentos do último jogo entre Athletico e Corinthians.



