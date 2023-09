Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino na final hoje - 07/09

Para aproveitar o feriado de 7 de setembro em grande estilo tem final do Brasileirão feminino para acompanhar. A Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, será o palco da primeira partida entre Ferroviária e Corinthians feminino nesta quinta-feira, às 16h20 (de Brasília), por isso saiba onde assistir ao vivo.

Conheça os Títulos do Corinthians Feminino

Globo vai transmitir o jogo do Corinthians feminino hoje?

A final do Brasileirão entre Corinthians feminino x Ferroviária será transmitida na Globo (TV aberta) e Sportv (TV paga) ao vivo nesta quinta-feira, às 16h20, horário de Brasília, para todo o país.

A Globo transmite de graça com narração de Everaldo Marques e comentários de Alline Calandrini e Richarlyson, enquanto o Sportv terá a cobertura de Dandan Pereira, Paulo Nunes e Renata Mendonça. Sintonize o canal da sua preferência e curta a final do futebol feminino.

INFORMAÇÕES DO JOGO

Horário: 16h20

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

Arbitragem: Thayslane de Melo Costa

Onde assistir: Globo e Sportv

O único desfalque para o técnico Arthur Elias vai ser Tarciane, suspensa por receber o terceiro cartão amarelo na competição. O comandante, que vai assumir a Seleção Brasileira de futebol feminino assim que o Timão finalizar a sua participação da Libertadores, deverá usar a mesma escalação dos jogos anteriores.

Lelê será a goleira, enquanto Katiuscia, Mariza, Yasmin e Giovanna, substituta de Tarciane, serão responsáveis por impedir os ataques da Ferroviária nesta quinta-feira. Na frente, Vic Albuquerque, Tamires e Jhennifer terão o dever de abrir o placar. Jheniffer, com 10 gols, é a artilheira do Timão no Brasileirão.

Quando é o jogo de volta da final do Brasileirão feminino

A Neo Química Arena, a casa do Timão em Itaquera, será o palco do jogo de volta entre Corinthians e Ferroviária na final do Brasileirão feminino. O duelo está marcado para o próximo domingo, 10 de setembro, às 16h (horário de Brasília) com a presença das equipes.

Como o Corinthians fez a melhor campanha entre todas as fases do Brasileirão, tem a vantagem de decidir em casa no domingo, com a presença da torcida de ambos os clubes. Em caso de empate na soma dos placares dos dois jogos, as cobranças de pênaltis vão determinar quem será o campeão.

Os ingressos já estão à venda no site ingressoscorinthians.com.br e vão de R$ 22 a R$ 70 a inteira, R$ 16 a R$ 32 a meia, com desconto para sócios.

Com o Brasileirão de futebol masculino devido à Data FIFA, Globo vai exibir para todo o país na TV aberta a final do Brasileirão feminino, assim como o Sportv, canal entre as operadoras de TV por assinatura.

