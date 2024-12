Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje contra o Bahia (3/12)

Nesta terça-feira, 3 de dezembro, tem confronto entre Corinthians e Bahia na Neo Química Arena, em São Paulo, a partir das 20h (de Brasília). A partida é válida pela 37ª rodada do Brasileirão e promete ser decisiva para ambos os times.

Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians

Os torcedores poderão assistir ao jogo do Corinthians ao vivo nessa terça-feira, 3, pelo Premiere, canal pay-per-view disponível em diversas operadoras de TV por assinatura. Para quem preferir acompanhar pela internet, o duelo também será transmitido pelo serviço de streaming Globoplay, na aba Premiere.

Essa dupla opção de transmissão é ideal para quem deseja assistir ao jogo em alta qualidade, seja pela TV ou em dispositivos móveis, garantindo que nenhum lance esteja perdido.

O que está em jogo para o Corinthians?

Com a reta final do Brasileirão, o Corinthians entra em campo buscando consolidar sua posição na parte superior da tabela. Atualmente na 8ª posição com 50 pontos, a equipe tem chances reais de garantir uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano, mas precisa vencer para não depender de resultados de outros jogos.

Já a Bahia, que ocupa a 14ª posição com 41 pontos, luta contra o rebaixamento. A equipe precisa pontuar para se afastar da zona de perigo e garantir sua permanência na Série A na temporada seguinte.

Historicamente, Corinthians e Bahia já enfrentaram 53 vezes pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians leva vantagem no confronto, com 24 vitórias contra 14 do Bahia, além de 15 empates. No primeiro turno desta edição, o duelo terminou empatado em 1 a 1, em Salvador.

Escalações prováveis

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon, André Carillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

O Bahia vai a campo com Adriel; Gilberto, Gabriel Xavier, Kanu e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly [Thaciano]; Ademir e Lucho Rodríguez.