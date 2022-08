Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje na TV e horário (06/08)

Pela 21ª rodada do Brasileirão, o torcedor quer saber onde vai passar o jogo do Corinthians hoje a partir das 19h (horário de Brasília). Jogando neste sábado, 6 de agosto, a partida será realizada no Estádio Ressacada, em Florianópolis, com transmissão para todos os estados do Brasil ao vivo.

O clube catarinense som 21 pontos e está em 16º lugar na tabela, o primeiro fora da zona de rebaixamento. Já o Corinthians é o vice-líder com 38 pontos, apenas quatro pontos a menos que o líder Palmeiras.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo

O jogo do Corinthians hoje vai passar no Premiere, a partir das sete horas da noite, pelo horário de Brasília.

Com transmissão para todos os estados do Brasil, a partida do Brasileirão será exibida apenas pelo Premiere, pay-per-view apenas em operadoras por assinatura em valor extra na mensalidade.

Online, o confronto vai passar ao vivo no Globo Play, disponível nos aplicativos de celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Avaí x Corinthians hoje:

Data: Sábado, 06/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Ressacada, em Florianópolis, Santa Catarina

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: Premiere e Globo Play

Em que lugar está o Corinthians na tabela do Brasileirão?

O Corinthians está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro na Série A. O elenco contabiliza 38 pontos com onze vitórias, cinco empates e quatro derrotas na temporada.

Se vencer a partida deste sábado, o grupo alvinegro diminui para um ponto a diferença com o líder Palmeiras. No entanto, precisa torcer para que o Verdão tropece na rodada deste fim de semana. Isso porque o adversário só entra em campo no domingo pelo horário da tarde, contra o Goiás.

O Brasileirão é dividido em dois turnos por pontos corridos, com 38 rodadas no total. Cada vitória vale 3 pontos, enquanto o empate 1 e a derrota nenhum. Por isso, cada ponto conquistado pelos times é importante.

Classificação do Brasileirão 2022

Vinte equipes disputam o Campeonato Brasileiro da Série A, disputado em dois turnos. Os seis primeiros garantem vaga na Libertadores, enquanto os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão do futebol brasileiro.

1 Palmeiras – 42 pontos

2 Corinthians – 38 pontos – onde vai passar o jogo do Corinthians hoje

3 Fluminense – 35 pontos

4 Athletico PR – 34 pontos

5 Flamengo – 33 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 Santos – 27 pontos

10 São Paulo – 26 pontos

11 Goiás – 25 pontos

12 Botafogo – 24 pontos

13 América MG – 24 pontos

14 Ceará – 24 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 21 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Fortaleza – 18 pontos

19 Atlético GO – 17 pontos

20 Juventude – 16 pontos

