Onde vai passar o jogo do Corinthians x Fortaleza ao vivo e horário (01/05)

Neste domingo, o Corinthians recebe o Fortaleza na Neo Química Arena, na capital paulista, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com transmissão exclusiva, saiba onde vai passar o jogo do Corinthians hoje ao vivo.

Buscando se manter vivo na briga pela liderança, o Timão quer a vitória neste domingo de qualquer maneira. Do outro lado, os visitantes continuam na busca pelo primeiro ponto na edição do Brasileirão.

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje?

Onde vai passar o jogo do Corinthians hoje? O canal Globo e o Premiere vão transmitir ao vivo o jogo de hoje, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da Globo transmite para todos os estados do Brasil o jogo do Brasileirão, menos para RJ, ES, PE, PI, PB e BA, além das cidades de Curitiba e Juiz de Fora. A narração é de Cleber Machado com comentários de Casagrande e Caio Ribeiro.

Outra opção é o Premiere, pay-per-view, que exige a partida somente na TV paga por assinatura. Se você não possui os canais, pode encontrar todos os pacotes através do site (www.premiere.globo.com).

Assinante GloboPlay ou Canais Globo também pode acompanhar ao vivo.

Informações do jogo do Corinthians hoje:

Data: 01/05/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, na capital paulista

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Globo e Premiere

Em 5º lugar com seis pontos, o Corinthians mantém-se vivo na briga pela liderança do Brasileirão neste começo de temporada eletrizante. Se vencer o jogo deste domingo o Timão assume a ponta da tabela já que o Galo tropeçou e o Santos só entra em campo amanhã. O time comandado por Vitor Pereira contabiliza duas vitórias e uma derrota.

Enquanto isso, o Fortaleza vem na lanterna do Brasileirão sem pontos marcados. O grupo levantou a taça da Copa do Nordeste no começo do ano, mas parece não contar com a sorte ou até mesmo o bom desempenho em campo. Por isso, busca o ponto no jogo de hoje.

Escalação do Corinthians x Fortaleza:

Escalação do Corinthians: Cássio, Rafael, Gil, Raul Gustavo, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Giuliano, Róger Guedes, Gustavo Mosquito e Júnior Moraes

Escalação do Fortaleza: Max, Titi, Marcelo Benevenuto, Tinga, Yago Pikachu, Matheus Vargas, Felipe, Lucas Lima, Crispim, Romero e Moisés

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os times.

