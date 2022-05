Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje na Série B

O Cruzeiro busca os três pontos nesta sexta-feira, 27 de maio, diante do Criciúma para se manter na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando pela nona rodada, no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, a bola vai rolar às 21h30 (horário de Brasília). Confira todas as informações de onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje para não perder nenhum lance.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje

Quer saber onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje? O torcedor deve sintonizar ao vivo os canais SporTV e Premiere nesta sexta-feira, a partir das 21h30, horário de Brasília, para curtir todos os lances.

Pela TV fechada, os canais do SporTV e Premiere exibem todas as emoções da rodada da Série B nesta sexta, disponível em todos os estados do Brasil. O torcedor deve verificar se possui a programação em sua operadora.

Outra opção é curtir o jogo online se não puder acompanhar pela TV. A plataforma está disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV, através do Globo Play.

Data: 27/05/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, em Santa Catarina

Arbitragem: Paulo Roberto Alves Junior

Onde assistir: SporTV e Premiere

Criciúma e Cruzeiro na Série B do Brasileirão

Com um desempenho regular e nada mais, o Criciúma ocupa a 12ª posição com 10 pontos, contabilizando duas vitórias, quatro empates e duas derrotas na competição até aqui. O grupo catarinense busca os três pontos nesta sexta-feira para alcançar a parte de cima da tabela e garantir uma melhor posição, longe da degola.

Do outro lado, o Cruzeiro precisa dos três pontos nesta sexta-feira para se manter na liderança da Série B com diferença aos demais times. Com 19 pontos, tem três pontos de vantagem ao segundo colocado e, se ganhar o confronto da rodada, pode ficar ainda mais perto do acesso.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Hermes, Rayan, Rodrigo Fagundes, Claudio Coelho; Léo Costa, Mateus, Arilson Carlos; Thiago Alagoano, Hygor, Bilú. Técnico: Claudio Tencati

Provável escalação do Cruzeiro: Rafael; José Ivaldo, Oliveira, Eduardo Brock; Wagner, William, Neto, Rafael Santos; Jajá, Edu e Fernando Canesin. Técnico: Paulo Pezzolano

Palpites de Criciúma x Cruzeiro – Onde vai passar o jogo do Cruzeiro

O time do Cruzeiro é o grande favorito para o jogo desta sexta-feira, pela rodada da Série B do Brasileirão.

Contabilizando sete partidas sem perder nas últimas rodadas, o time celeste precisa da vitória mais do que nunca, para se manter na liderança rumo ao acesso. Por isso, mesmo fora de casa, o técnico Paulo Pezzolano deve manter a escalação titular e entrar com toda a força necessária.

O Criciúma, por outro lado, pode dar trabalho principalmente por jogar em casa, e contar com o apoio da torcida ao seu lado.

Último jogo entre Criciúma x Cruzeiro

A última vez que as equipes de Cruzeiro e Criciúma se enfrentaram aconteceu em 27 de janeiro de 2016, pela primeira fase da Primeira Liga, competição de futebol que reunia equipes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Rio de Janeiro.

Por 1 x 1, as equipes ficaram na igualdade com gols de Diego Giaretta aos catarinenses e Alisson aos mineiros.

Confira no vídeo como foi a última partida entre as equipes.