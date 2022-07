Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje x Novorizontino na TV (17/7)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje! Com promessa de bom futebol, o elenco mineiro enfrenta o Novorizontino neste domingo, 17 de julho, a partir das 16h (horário de Brasília), no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. A partida é válida pela décima oitava rodada da Série B do Brasileirão e tem transmissão ao vivo na TV aberta.

A Raposa quer os três pontos para se manter na liderança, enquanto os visitantes mantem o desejo de alcançar o G4 da competição.

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje?

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje vai ser na Globo, SporTV e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília), pela rodada da Série B do Brasileirão neste domingo.

Pode comemorar torcedor mineiro, porque o jogo do Cruzeiro hoje tem transmissão na TV aberta! A Globo exibe as emoções do confronto somente para o estado de Minas Gerais ao vivo. No entanto, para o torcedor que quer assistir e não mora no estado, aí os canais do SporTV e Premiere estão disponíveis nas operadoras da TV por assinatura.

Online, onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje vai ser no Globo Play, plataforma de streaming, disponível para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje: Globo, SporTV, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (FIFA) / VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Como chegam as equipes para o jogo de hoje?

Líder com folga, o Cruzeiro tem 38 pontos conquistados em doze vitórias, dois empates e três derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro. Além de ser o favorito pelo título e a conquista do acesso, o elenco mineiro também faz a melhor campanha, com vinte e um gols marcados e apenas oito tomado. No meio da semana, o elenco da Raposa foi derrotado pelo Fluminense por 3 a 0, eliminado da Copa do Brasil.

Já na última rodada da Série B, o time de Paulo Pezzolano perdeu para o Guarani em 1 a 0, fora de casa.

Do outro lado, o Novorizontino tenta se manter na parte de cima da tabela. Ocupando a 11ª posição com 23 pontos, o grupo paulista coleciona seis vitórias, cinco empates e seis derrotas no Brasileirão da Série B. O desempenho, entretanto, não é dos melhores, com apenas 16 gols marcados e dezenove sofridos dentro e fora de casa. Na última rodada, o Tigre venceu o Brusque por 1 a 0, com gol de Ronaldo Henrique, de pênalti.

Jogos do Brasileirão da Série B hoje

Pela décima oitava rodada da Série B no Brasileirão, a bola rola em dez jogos neste fim de semana.

A competição terminar neste domingo com dois jogos, tendo destaque para o confronto do Cruzeiro e Novorizontino, onde o líder do torneio busca os três pontos para se manter com folga diante do segundo colocado na tabela.

Confira a seguir todos os jogos de hoje e os resultados completos.

Operário 0 x 0 Sport

Criciúma 1 x 1 Ponte Preta

Vila Nova 1 x 2 CSA

Ituano 0 x 0 Londrina

CRB 1 x 1 Brusque

Sampaio Corrêa 3 x 1 Vasco

Grêmio 3 x 0 Tombense

Guarani 0 x 2 Bahia

Cruzeiro x Novorizontino – Domingo, 17/07 às 16h

Náutico x Chapecoense – Domingo, 17/07 às 16h

