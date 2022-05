Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Goiás e horário da 7ª rodada

Tem Mengão em campo hoje! Pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, o Flamengo recebe o Goiás neste sábado, 21 de maio, a partir das 16h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Com transmissão garantida, saiba onde vai passar o jogo do Flamengo hoje.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje?

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje vai ser no Premiere, pay-per-view, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília.

Disponível em operadoras de TV por assinatura, o Premiere é a única maneira do torcedor assistir ao vivo o jogo do Brasileirão neste sábado. Basta sintonizar o canal desejado na TV e curtir todos os lances, com transmissão disponível para todos os estados do Brasil.

Se você não pode assistir na TV, então deve acessar o Premiere através do aplicativo para celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV. Lembrando que assinante Globo Play também possui o direito de acompanhar ao vivo.

Informações do jogo Flamengo x Goiás hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Premiere

Flamengo e Goiás no Brasileirão

Sem vencer por quatro rodadas no Brasileirão, a torcida do Flamengo demonstra certa preocupação com os rumos que o time vem tomando nos últimos dias. O técnico Paulo Sousa parece não ter se firmado até então, ainda mais com o surgimento de dúvidas sobre o seu trabalho. Em 16º lugar com 6 pontos, o elenco precisa da vitória neste sábado para espantar o fantasma do rebaixamento e subir na tabela.

Do outro lado, o Goiás aparece na 13º posição com 8 pontos, contabilizando duas vitórias, dois empates e também duas derrotas na competição. Se vencer o jogo deste sábado e os adversários tropeçarem, o grupo goiano consegue se aproximar do G4 e quem sabe tomar as posições nos próximos compromissos.

Escalação do jogo do Flamengo hoje:

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Ayrton, David Luiz, Pablo, Isla; Everton Ribeiro, João Gomes, Willian Arão; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

Escalação do Goiás: Tadeu; Jackson Diego, Da Silva, Sidimar, Caetano, Sales; Apodi, Caio Vinícius da Conceição, Elvis, Dada; Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Último jogo Flamengo x Goiás

Em partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão na temporada de 2020, as equipes se enfrentam no dia 18 de janeiro de 2021, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Pelo placar de 3 x 0, o time do Flamengo levou a melhor com gols de Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Confira no vídeo como foi o último jogo entre os times.