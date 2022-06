Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje e que horas começa

Pela abertura da nona rodada no Brasileirão, o Fluminense enfrenta o Juventude neste domingo, 5 de junho, a partir das 11h (Horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Com transmissão ao vivo pela televisão, saiba onde vai passar o jogo do Fluminense hoje.

Onde vai passar o jogo do Fluminense hoje na TV?

O jogo do Fluminense e hoje vai passar ao vivo no Premiere, pay-per-view.

Com transmissão apenas em operadoras de TV por assinatura, o canal está disponível em todos os estados do Brasil para assinantes. Porém, é necessário uma taxa extra no valo da mensalidade todos os meses para obter acesso ao pay-per-view.

O mesmo acontece na plataforma do Premiere para celulares, tablets, computador e até mesmo na smart TV, onde também disponibiliza as imagens da transmissão do jogo de hoje. Lembrando que assinante Globo Play também tem direito de acompanhar.

Informações do jogo do Juventude x Fluminense hoje:

Data: 05/06/2022

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

Onde assistir: Premiere

Como estão Juventude e Fluminense no Brasileirão?

Com apenas uma vitória na temporada do Brasileirão, o Juventude entra em campo neste domingo buscando os três pontos para escapar da zona de rebaixamento. Até aqui, o elenco está em 19º com 7 pontos, contabilizando também quatro empates e três derrotas, avançando na tabela se vencer hoje.

Do outro lado, o Fluminense tropeçou no último fim de semana depois de uma boa sequência sob o comando de Fernando Diniz. Ocupando a 11ª posição com 11 pontos, o tricolor carioca se mantém na média com três vitórias, dois empates e três derrotas na temporada, sem disputar a Sul-Americana porque foi eliminado na fase de grupos.

Retrospecto de Juventude x Fluminense

Juventude 1 x 0 Fluminense

Fluminense 1 x 1 Juventude

Fluminense 3 x 2 Juventude

Escalação do jogo do Juventude x Fluminense hoje:

Os jogadores Capixaba, Marlon, Edinho e Rodrigo Soares continuam lesionados e não podem jogar.

Escalação do Juventude: Cesar; William Matheus, Rafael Forster, Vitor Mendes, Zwarg; Paulo, Yuri, Jean, Chico; Pitta e Bruninho. Técnico: Eduardo Baptista

David Braz foi expulso na última partida e por isso não pode jogar hoje.

Escalação do Fluminense: Fábio; Lucas Claro, Yago, Samuel Xavier, Manoel; Luiz Henrique, Wellington, Arias, André; Ganso e Cano. Técnico: Fernando Diniz

Palpites Juventude x Fluminense

Mesmo jogando em casa, o Juventude não é o grande favorito no confronto deste domingo.

Com melhor desempenho no Brasileirão, o Fluminense é quem deve faturar os três pontos fora de casa. Sob o comando de Fernando Diniz, o tricolor carioca vem de derrota para o Flamengo no clássico e, por esse motivo, busca ainda mais a vitória para dar a volta por cima e recuperar o bom desempenho.

Do outro lado, o Juventude ocupa a zona de rebaixamento, com problemas no ataque já que só marcou três gols, enquanto sofreu 8 até aqui.

Confira no vídeo como foi a última vez que as equipes se enfrentarma.

Jogos da nona rodada do Brasileirão

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro na Série A, quatro jogos serão realizados neste domingo, 5 de junho, pela manhã, tarde e a noite.

Saiba quais são os resultados até aqui e o que esperar dos jogos de hoje.

Juventude x Fluminense – 11h

Flamengo x Fortaleza – 16h

Palmeiras x Atlético MG – 16h

RB Bragantino x Internacional – 16h

